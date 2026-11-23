Darum gehts Thuns Dursun erzielte in 19 Spielen neun Tore und fünf Assists

Schalke und Union Berlin sollen am 21-Jährigen interessiert sein

Thun verlor 6,7 Millionen Franken; Dursuns Vertrag läuft bis 2029

Erst kam der märchenhafte Meistertitel, dann die grosse Abgangswelle. Beim FC Thun ist im vergangenen Sommer kein Stein auf dem anderen geblieben. Jetzt steht die Wintertransferperiode bevor. Und die Berner Oberländer müssen um ihren produktivsten Spieler zittern.

Furkan Dursun weiss zu überzeugen. Mit neun Toren und fünf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 19 Spielen diese Saison ist der 21-jährige Österreicher derzeit Thuns Topskorer. Natürlich weckt das Begehrlichkeiten. «Das mit Schalke hab ich mitbekommen, wäre eine coole Sache. Aber mein Vertrag läuft noch bis 2029», sagt der Stürmer, als er von der «Kronen Zeitung» auf das Interesse aus Gelsenkirchen angesprochen wird. Dass der Bundesliga-16. nach Dursun die Fühler ausgestreckt hat, deckt sich mit Blick-Informationen. Auch Union Berlin (direkt hinter Schalke klassiert), mit dem angezählten Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli an der Seitenlinie, soll an einem Transfer interessiert sein.

Weil sein Vertrag noch mehr als zweieinhalb Jahre läuft, steht Thun nicht unter Zugzwang. Allerdings kommt den Verantwortlichen nach dem Verlust von 6,7 Millionen Franken aus dem 18-monatigen Geschäfts-«Jahr» (Januar 2025 bis Ende Juni 2026) eine hohe Ablösesumme womöglich nicht ungelegen. Dann wäre es ein kurzes Dursun-Intermezzo im Berner Oberland gewesen. Erst im Februar 2026 stiess er aus Österreich zum FCT.

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