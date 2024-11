1/5 Atalanta gibt immer mehr aus für grosse Transfers. Scamacca kam 2023 für 25 Millionen. Foto: DUKAS

Atalanta Bergamo, das war eigentlich immer Mittelmass. Dazu hier und da ein Abstieg in die Serie B, vier in den letzten 30 Jahren. Doch dann kam 2016 Gian Piero Gasperini (66) – und alles änderte sich. Es begann mit der ersten europäischen Qualifikation 2017 nach 26 Jahren Dürre. Der ersten Champions-League-Qualifikation überhaupt 2019. Und dem ersten europäischen Titel mit dem Europa-League-Sieg gegen Leverkusen in diesem Jahr. Es war die einzige Niederlage in einer sonst makellosen Saison des deutschen Meisters.

Dabei galt Gasperini 2011 als vorbei. Damals ermöglichte ihm der Aufstieg mit Genua in die Serie A und die spätere Qualifikation für die Europa League den Job bei Inter Mailand. Doch nach einem Alptraumstart mit vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen war für den Turiner Feierabend!

Bei Atalanta sind die Zahlen ganz andere. Das System: hervorragende Ausbildung gepaart mit Gasperinis Offensivfussball, der Spieler mehr ins Rampenlicht stellt als Resultat-Catenaccio à la Massimo Allegri. So konnte man Rasmus Hojlund 2023 für 70 Millionen an Manchester United verkaufen – Rekord! Romero 2022 für 50 Mio. an Tottenham. Kulusevski 2019 für 40 Mio. an Juve. Kessié im selben Jahr für 30 Mio. an Milan. Und Eigengewächs Bastoni ging 2017 für denselben Betrag an Inter. Um nur die teuersten zu nennen.

Teure Zuzüge im Gegenzug? Gabs bis im Sommer 2023 nicht. Rund 20 Millionen war das höchste aller Gefühle. Weil die Scouting-Abteilung von Atalanta einen tollen Job macht – sie gilt als eine der besten Italiens – schlagen viele Zuzüge dennoch ein.

25 Millionen für Scamacca

Die Zeitrechnung ändert sich, als man 2023 Nationalspieler Scamacca für 25 Millionen von West Ham holt. Und Touré für nicht ganz dreissig von Almeria. Auf diese Saison kommen mit De Ketelaere von Milan, sowie die Nationalspieler Retegui von Genua (als Reaktion auf den Kreuzbandriss von Scamacca diesen August) und Bellanova von Turin drei Mann, die alle rund 20 Millionen kosteten!

Und vor allem: Mit dem hochbegabten Nicolò Zaniolo, der seit seinem Fussbruch Mitte Mai im Dress von Aston Villa stagniert, tätigte Atalanta Bergamo den viertteuersten Leihtransfer des gesamten Sommer-Mercato. Der Zuzug von Galatasaray Istanbul ist mit einer Kaufverpflichtung gekoppelt, die dann fällig wird, wenn Zaniolo in sechzig Prozent der Spiele zum Einsatz kommt. Bislang war dies in hundert Prozent der Königklasse der Fall und in 7 von 11 Seria-A-Spielen. Aber immer als Joker. Die Botschaft ist klar: Zaniolo soll in Bergamo wieder gross werden!

Das alles sind Transfers und Zahlen eines Grossklubs. Atalanta, die zum Elefanten gewordene graue Maus.

Mittlerweile überall Spitze!

Und den Transfers und Zahlen folgen die Erfolge auf dem Fuss. Zum einer der bereits erwähnte erste internationale Titel. Zum anderen ist da die bisherige Bilanz in der aktuellen Champions League. Atalanta hat kein Tor kassiert. Als einziges Team neben Yann Sommers Inter Mailand. Weil man aber zweimal null zu null spielte, gegen Arsenal und Celtic Glasgow, steht Atalanta bei «erst» acht Punkten auf Platz neun. Ein Punkt hinter dem Rang, der die direkte Achtelfinal-Qualifikation bedeutet. Die Italiener müssen also in Bern siegen, um den Anschluss zu wahren.

Und in der Serie A war Atalanta zumindest für die Nacht auf Sonntag Leader, bis Napoli sich die Position auf dem Thron mit einem 1:0 gegen die AS Roma zurückeroberte.

Für schwarze Zahlen ist man nur Musterschüler

Im einzigen Aufeinandertreffen im Wankdorf gegen YB gabs 2021 ein hoch spektakuläres 3:3. Will sich YB seine minime Chance auf die Playoffs sichern, ist ein Sieg auch für die Berner Pflicht. Einen Sieg gegen den Neo-Grossklub aus der von Galliern gegründeten Universitätsstadt, der eines mit YB gemeinsam hat: Beide Klubs schreiben schwarze Zahlen! Nur gibts auch für YB für diese seltene Attitüde in diesem finanziell überhitzten Business nur einen Eintrag als Musterschüler – und keine Punkte.

2:16 Von Ballmoos wieder im Tor: «Wir wollen uns auch endlich belohnen»

