Auf einen Blick Manchester City in der Krise: Fünf Pflichtspiele in Serie verloren

Rodris Abwesenheit spiegelt den Misserfolg wider

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der englische Serienmeister Manchester City sorgt in diesen Tagen für Schlagzeilen, die man von den Citizens lange nicht mehr gewohnt war. «Horrorshow» titelten die «Manchester Evening News» nach der 0:4-Pleite gegen Tottenham am Samstag. Das sitzt.

Es gibt einige Gründe für den verbalen Zweihänder: Seit der Übernahme durch Scheich Mansour (54) 2009 hat ManCity nie fünf Pflichtspiele in Serie verloren. Als dies dem Klub im April 2006 letztmals passierte (sechs Spiele hintereinander gingen damals verloren), war City noch ein höchst durchschnittlicher Premier-League-Verein. Seit 1956 (!) hat nie mehr ein englischer Meister so oft in Folge verloren. Seit City zu Hause zuletzt mit vier Toren Unterschied verloren hat, sind fast 22 Jahre vergangen (1:5 gegen Arsenal).

In so einer Phase gehen selbst eigentlich gute Neuigkeiten wie die Vertragsverlängerung von Star-Trainer Pep Guardiola (53) oder die glanzvoll inszenierte Ehrung von Rodri (28) für den Gewinn des Ballons d'Or direkt vor dem Tottenham-Spiel beinahe unter.

Punktegarant Rodri schmerzlich vermisst

Nichts widerspiegelt den Misserfolg so deutlich wie die Abwesenheit des Langzeitverletzten Rodri. In bisher 260 Pflichtspielen mit Rodri holte City wettbewerbsübergreifend 193 Siege (74,2 Prozent) und einen Punkteschnitt von 2,37, ohne ihn in 57 Partien nur 36 Siege (63,2 Prozent) und einen Punkteschnitt von 1,96. Da der Mittelfeldstratege tendenziell in unwichtigeren Cupspielen geschont wurde, die City auch ohne ihn gewann, fällt der Unterschied noch deutlicher aus, wenn man nur Ligaspiele berücksichtigt (2,37 zu 1,78 Punkte pro Spiel).

Seit sich der Weltfussballer im September das Kreuzband gerissen hat, büsste man in der Premier League in sieben Spielen neun Punkte auf Spitzenreiter Liverpool ein. Obwohl vieles auf seinen Abgang im Sommer hingedeutet hatte, verlängerte Guardiola seinen Vertrag doch noch. Er habe die Probleme gespürt, weshalb es «nicht der richtige Zeitpunkt» sei, zu gehen.

Kann Guardiola das Ruder herumreissen?

Einzig in seiner ersten Spielzeit in Nordengland (2016/17) blieb er ohne Titel. Um dieses Szenario zu verhindern, braucht man in den kommenden Wochen dringend Siege. Und viel wichtiger: ein Spielsystem, das auch ohne Rodri, der in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren wird, funktioniert. Jetzt kann der Katalane seinen Ruf als bester Trainer der Welt definitiv unter Beweis stellen.

Die nächsten Chancen auf Punkte bieten sich am Dienstag zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League (21 Uhr) und dann vor allem am Sonntag auswärts bei Leader Liverpool. Bei einer Niederlage könnte der Rückstand auf die Spitze bereits auf zehn Punkte anwachsen.