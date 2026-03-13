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Nach diesem Bock wird Kinsky ausgewechselt
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What is going wrong?!
Kein einziger Sieg – Premier-League-Klubs im CL-Dilemma

Gleich sechs Top-Klubs vertreten die Premier League im Achtelfinal der Champions League. Doch die Bilanz ist ernüchternd: Kein einziges Team konnte ihr Hinspiel gewinnen – manche wurden regelrecht überrannt. Die Sorgen in England sind gross.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Pep Guardiola ging mit Manchester City in Madrid unter.
Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Englands Premier-League-Klubs enttäuschten in Champions-League-Achtelfinals: sechs Spiele, kein Sieg
  • Top-Klubs stehen nach Klatschen vor dem Aus
  • Erstmals seit 2015 droht ein Viertelfinal ohne englische Teams in der Königsklasse
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Was ist nur mit den Premier-League-Klubs los? In England war die Hoffnung gross, dass der Henkelpott wieder auf die Insel zurückkehrt – schliesslich stellen sie sechs der 16 verbliebenen Teams in der Königsklasse. Man träumte sogar davon, dass alle sechs Vereine den Sprung in den Viertelfinal schaffen, was einen neuen Rekord bedeutet hätte. Doch nach einer Woche zum Vergessen herrscht Katerstimmung.

So droht statt des erhofften Triumphs nun der Super-GAU: ein Champions-League-Viertelfinal komplett ohne englische Beteiligung. Das gab es seit der Saison 2014/2015 nicht mehr – und wäre erst das dritte Mal in der Geschichte der modernen Champions League (seit 1992).

Sechs Spiele, kein einziger Sieg

Mit sechs sieglosen Partien verlief die Hinspielrunde der Champions-League-Achtelfinals für die englische Premier League – gelinde gesagt – ernüchternd. Angesichts der astronomischen Summen, die englische Klubs Jahr für Jahr in ihre Kader investieren, ist dieses Abschneiden eine sportliche Katastrophe.

Am besten präsentierte sich der auf dem Papier «kleinste» Name – Newcastle United. So wurden die Magpies erst spät um den Sieg gebracht, als Barcelonas Lamine Yamal (18) in der Nachspielzeit die Partie per Penalty ausglich. Ebenfalls Unentschieden spielte der aktuelle Premier-League-Leader Arsenal, der mit einem Penalty-Tor kurz vor Schluss der Niederlage gegen Bayer Leverkusen nur knapp entkam.

Die übrigen vier Top-Teams haben allesamt ihre Achtelfinal-Hinspiele verloren. Während Liverpool bei der 1:0-Niederlage gegen Galatasaray den Schaden zumindest noch in Grenzen hielt, stehen Manchester City (0:3 gegen Real Madrid), Chelsea (2:5 gegen PSG) und Tottenham (2:5 gegen Atlético Madrid) nach ihren jeweiligen Klatschen kurz vor dem Aus.

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Auch in weiteren europäischen Wettbewerben enttäuschend

Auch der Donnerstagabend verlief für den englischen Fussball enttäuschend. Neben den sechs Klubs in der Champions League wird die Premier League durch drei weitere Teams in der Europa League und Conference League repräsentiert.

Lediglich Aston Villa konnte im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League einen Sieg (1:0 gegen Lille) einfahren. Nottingham Forest hingegen musste sich – ebenfalls in der EL – dem FC Midtjylland geschlagen geben, während sich Crystal Palace in der Conference League mit einem Remis gegen den zyprischen Aussenseiter AEK Larnaka blamierte.

Sorge um fünften CL-Startplatz

Die Uefa prämiert jährlich die beiden erfolgreichsten Nationalverbände im Europapokal mit einem zusätzlichen Startplatz für die Champions League. Was vor kurzem noch als Formsache galt, wackelt nun: Sollten die englischen Klubs international weiterhin schwächeln, droht der Premier League der Verlust des fünften Startplatzes.

Für die Liga, die häufig als die beste der Welt betitelt wird, wäre das eine Tragödie und ein herber Rückschlag für ihr Selbstverständnis.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Premier League
Premier League
AEK Larnaka
AEK Larnaka
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Crystal Palace
Crystal Palace
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Real Madrid
Real Madrid
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Arsenal
Arsenal
Aston Villa
Aston Villa
Chelsea
Chelsea
FC Barcelona
FC Barcelona
OSC Lille
OSC Lille
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Europa League
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        Crystal Palace
        Nottingham Forest
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