DE
FR
Abonnieren

Bayern-Star erneut verletzt
Kanada-Trainer sagt, wie lange Davies ausfallen wird

Bayern Münchens Alphonso Davies hat sich im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo verletzt. Kanadas Nationalcoach Jesse Marsch gibt nun die Ausfallzeit bekannt.
Publiziert: 11:59 Uhr
Kommentieren
1/5
Alphonso Davies fällt erneut verletzt aus.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alphonso Davies (25) musste beim 6:1-Sieg von Bayern München über Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach 72 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Kanada-Trainer Jesse Marsch (52) hat nun im Fernsehen die genaue Ausfallzeit seines Nationalspielers verraten.

«Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist natürlich ein bisschen niedergeschlagen und frustriert. Aber er sagte, dass die jetzige Verletzung – sogar im Vergleich mit der Verletzung (Faserriss im Oberschenkel), die er vor rund einem Monat hatte – viel weniger schwer ist», sagt Marsch gegenüber dem kanadischen Sender TSN.

Mehr Fussball
Ex-U21-Nati-Spieler läuft neu für Kamerun auf
Nationenwechsel vollzogen
Ex-U21-Nati-Spieler läuft neu für Kamerun auf
So tickt der stille Baumeister des Thuner Märchens
«Ein bissiger Hund»
So tickt der stille Baumeister des Thuner Märchens

«Es wird wahrscheinlich zwei bis drei Wochen dauern, bis er wieder zurück ist», gibt der 52-Jährige das wichtige Detail zu Davies bekannt. Wie die Münchner in einer Mitteilung schrieben, hat der Linksverteidiger eine Zerrung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten. Wie lange Davies ausfällt, wurde jedoch nicht genannt. 

Zweite Verletzung innert weniger Tage

Der kanadische Nationaltrainer hat diese Aufgabe nun übernommen. Damit ist auch klar, dass Davies den Bayern in den verbleibenden drei Spielen bis zur nächsten Länderspielpause Ende März fehlen wird.

Für Davies ist es bereits die zweite Verletzung in diesem Jahr. Am 21. Februar beim Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt zog sich der Abwehrspieler einen Faserriss im Oberschenkel zu. Nur 17 Tage später wurde er gegen Bergamo nach der Pause eingewechselt und verletzte sich erneut.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
25
-1
35
8
SC Freiburg
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
Werder Bremen
Werder Bremen
25
-16
25
14
1. FC Köln
1. FC Köln
25
-9
24
15
FSV Mainz
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
25
-17
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München