Bayern Münchens Alphonso Davies hat sich im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo verletzt. Kanadas Nationalcoach Jesse Marsch gibt nun die Ausfallzeit bekannt.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alphonso Davies (25) musste beim 6:1-Sieg von Bayern München über Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach 72 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Kanada-Trainer Jesse Marsch (52) hat nun im Fernsehen die genaue Ausfallzeit seines Nationalspielers verraten.

«Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist natürlich ein bisschen niedergeschlagen und frustriert. Aber er sagte, dass die jetzige Verletzung – sogar im Vergleich mit der Verletzung (Faserriss im Oberschenkel), die er vor rund einem Monat hatte – viel weniger schwer ist», sagt Marsch gegenüber dem kanadischen Sender TSN.

«Es wird wahrscheinlich zwei bis drei Wochen dauern, bis er wieder zurück ist», gibt der 52-Jährige das wichtige Detail zu Davies bekannt. Wie die Münchner in einer Mitteilung schrieben, hat der Linksverteidiger eine Zerrung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten. Wie lange Davies ausfällt, wurde jedoch nicht genannt.

Zweite Verletzung innert weniger Tage

Der kanadische Nationaltrainer hat diese Aufgabe nun übernommen. Damit ist auch klar, dass Davies den Bayern in den verbleibenden drei Spielen bis zur nächsten Länderspielpause Ende März fehlen wird.

Für Davies ist es bereits die zweite Verletzung in diesem Jahr. Am 21. Februar beim Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt zog sich der Abwehrspieler einen Faserriss im Oberschenkel zu. Nur 17 Tage später wurde er gegen Bergamo nach der Pause eingewechselt und verletzte sich erneut.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos