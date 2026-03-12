Andri Bäggli Redaktion Sport

Der ehemalige U21-Nati-Spieler Ryan Fosso (23) hat einen Nationenwechsel vollzogen. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Wechsel zu Kamerun. In der Schweizer U21-Nati kam Fosso während der EM-Qualifikation 2024 zu drei Einsätzen.

Ausgebildet wurde Fosso bei YB, ehe er im Sommer 2022 sich dem FC Vaduz anschloss. Bei den Liechtensteinern spielte er für zwei Jahre. Danach wechselte der zentrale Mittelfeldspieler nach Holland zu Fortuna Sittard, bevor er diesen Winter zu Sturm Graz wechselte. Beim österreichischen Tabellenführer ist er in fünf Partien in der Startaufstellung gestanden.