Nationenwechsel vollzogen
Ex-U21-Nati-Spieler läuft neu für Kamerun auf

Ryan Fosso, einst Schweizer U21-Nati-Spieler, hat einen Nationenwechsel zu Kamerun vollzogen.
Publiziert: vor 59 Minuten
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Der ehemalige U21-Nati-Spieler Ryan Fosso hat einen Nationenwechsel vollzogen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Andri BäggliRedaktion Sport

Der ehemalige U21-Nati-Spieler Ryan Fosso (23) hat einen Nationenwechsel vollzogen. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Wechsel zu Kamerun. In der Schweizer U21-Nati kam Fosso während der EM-Qualifikation 2024 zu drei Einsätzen.

Ausgebildet wurde Fosso bei YB, ehe er im Sommer 2022 sich dem FC Vaduz anschloss. Bei den Liechtensteinern spielte er für zwei Jahre. Danach wechselte der zentrale Mittelfeldspieler nach Holland zu Fortuna Sittard, bevor er diesen Winter zu Sturm Graz wechselte. Beim österreichischen Tabellenführer ist er in fünf Partien in der Startaufstellung gestanden.

In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
Sturm Graz
Sturm Graz
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Schweiz
Schweiz
