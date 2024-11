YB-Gegner Lookman ist bei Afrika-Wahl Kronfavorit

1/8 Ademola Lookman beim Jubeln auf der Champions-League-Bühne: Der Nigerianer hat in vier Spielen zweimal getroffen. Foto: imago/Pressefoto Baumann

Auf einen Blick Ein glanzvoller Hattrick machte Atalanta-Stümer Lookman berühmt

Im Europa-League-Final erledigte er die vermeintlich Unbesiegbaren

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Nati-Captain Granit Xhaka könnte ein Lied davon singen, wie gut YB-Gegner Ademola Lookman (27) ist. Er und Bayer Leverkusen hätten in der letzten Spielzeit eine ganze Saison lang ungeschlagen sein können, ein historisches Ereignis im Klubfussball – und dann kam im Mai dieser Lookman, sah und erzielte im Europa-League-Final einen Hattrick. Bei einem Tor liess Lookman auch Xhaka gnadenlos stehen. 3:0 fertigte Atalanta den deutschen Double-Sieger nach dessen 51 Spielen ohne Niederlage ab, die Italiener holten zum ersten Mal einen internationalen Titel.

Lookman trat in einen illustren Kreis ein. Erst fünf Hattricks gab es vor ihm in einem europäischen Final. Zuletzt gelang dies Jupp Heyckes 1975 im Uefa-Cup für Gladbach. Die weiteren übergrossen Namen: Ferenc Puskas (zweimal) und Alfredo Di Stéfano beide für Real Madrid, dazu Pierino Prati für Milan, alle in den Sechzigerjahren. Und dann Jahrzehnte später eben Lookman – Kreis geschlossen.

Der beste Spieler eines ganzen Kontinents?

Ein halbes Jahr später kommt der Nigerianer mit weiterhin starkem Rückenwind ins Wankdorf. Denn in drei Wochen, wenn die Wahl zu Afrikas Fussballer des Jahres stattfindet, ist er Kronfavorit auf den Titel.

In Nigeria schreiben sie bereits, wie wenn es selbstverständlich wäre, vom «nächsten Afrika-Spieler des Jahres». Auch gemäss Nachrichtenagenturen wie Reuters ist Lookman tatsächlich der grosse Favorit. Neben ihm auf der Shortlist stehen Achraf Hakimi (PSG), Serhou Guirassy (BVB), Simon Adingra (Brighton) und Ronwen Williams (Mamelodi, Südafrika). Die prominenten Vorgänger sind die Superstars Victor Osimhen, Sadio Mané und Mohamed Salah.

Muss man speziell auf Lookman schauen, Joël Magnin (53)? Der YB-Interimstrainer am Vortag des Spiels: «Nicht nur auf ihn.» Klar, da gibt es noch einen anderen Atalanta-Stürmer: «Retegui ist aktuell der beste Torschütze in Italien. Das sind alles Top-Spieler.» Mateo Retegui (25) führt nicht nur mit 12 Toren und klarem Abstand die Torjägerliste der Serie A an, sondern ist auch in der italienischen Nationalmannschaft gesetzt.

YB-Coach Magnin: «Das muss man sich als Beispiel nehmen»

Eine gute Frage, ob nun Lookman oder Retegui besser aufgelegt ist. Beide erzielten beim 3:1-Sieg in Parma am Samstag ein Tor. Das Besorgniserregende für YB: Es werden ziemlich sicher beide spielen.

YB hingegen kam am Samstag in Luzern nicht über ein 1:1 hinaus. Coach Magnin bemängelte: «Die Konsequenz im gegnerischen Sechzehner hat gefehlt.» Beim Gegner sieht Magnin, wie man es besser machen kann. Er meint vor dem Duell: «Wenn ich die Bilder von Atalanta sehe, wie die entschlossen sind im Sechzehner, muss man sich das als Beispiel nehmen.» Wehe, wenn sich Lookman auch YB ausguckt.

