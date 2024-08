TV-Zuschauer guckt in die Röhre Warum zeigt SRF Bodö/Glimt und nicht YB?

Am Dienstagabend kämpft YB in Istanbul um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Nicht mit dabei ist das SRF-Publikum. Denn Leutschenbach hat für den YB-Knüller die Rechte nicht. Stattdessen läuft am Mittwoch Bodö/Glimt – was die Behörden auf den Plan ruft.