1/4 Inter trauert um Ex-Präsident Ernesto Pellegrini.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nur wenige Stunden vor dem Champions-League-Final gegen PSG verkündet Inter Mailand eine traurige Nachricht. Wie die Italiener mitteilen, ist der ehemalige Klubbesitzer und Präsident Ernesto Pellegrini im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie italienische Medien später berichten, ist der Mailänder an einer Lungeninfektion gestorben.

«Elf Jahre lang führte er Inter mit Weisheit, Ehre und Entschlossenheit und prägte die Geschichte unseres Klubs wesentlich», schreibt Inter am Samstag in den sozialen Medien. «Der gesamte Verein und das Umfeld der Nerazzuri sprechen seiner Familie ihr Beileid aus», schliesst der italienische Vize-Meister die Meldung ab.

Inter läuft im CL-Final mit Trauerflor auf

Pellegrini übernahm Inter im Jahr 1984 und durfte während rund eines Jahrzehnts einige Erfolge feiern. Inter wurde unter der Leitung des Gastronomie-Unternehmers 1989 Meister und gewann nach 26-jähriger Durststrecke auf europäischer Ebene zweimal den Uefa Cup (1991 und 1994). 1995 legte Pellegrini sein Amt als Präsident schliesslich nieder und übergab die Vereinsführung an Massimo Moratti (80).

2020 nahm Inter seinen Ex-Präsidenten in die Hall of Fame des Vereins auf und verlieh ihm einen Sonderpreis, als Anerkennung für sein Engagement für den Klub. Zum Gedenken an Pellegrini wird die Mannschaft das Finalspiel der Königsklasse am Abend (21 Uhr) in München mit Trauerflor bestreiten.