«Das ist mir eigentlich egal» Yann Sommer über seine Rückkehr in München

Yann Sommer steht mit Inter Mailand im Final der Champions-League. Am Medientag von Inter spricht der Schweizer mit Blick und erzählt, wie er sich auf den Final freut und was es für ihn bedeutet, den Final in er Allianz Arena zu spielen.

Publiziert: vor 59 Minuten