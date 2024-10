Sandro Schärer geht bereits in seine fünfte Champions-League-Saison. Nun bekommt er in der Königsklasse Gesellschaft aus der Schweiz.

Selbst wenn YB am Dienstag die Sensation in Barcelona nicht schaffen sollte, wird der zweite Champions-League-Spieltag der Saison 2024/25 aus Schweizer Sicht ein historischer. Dafür verantwortlich: Sandro Schärer und Urs Schnyder. Erstmals in der Geschichte des grössten europäischen Klubwettbewerbs werden nämlich gleich zwei Schweizer Schiedsrichter in der gleichen Runde im Einsatz stehen.

Sandro Schärer, der in den letzten vier Jahren bereits zu elf Einsätzen in der Champions League kam und im Sommer zwei Spiele an der EM, sowie den Uefa-Supercup-Final leitete, wird am Dienstagabend das Spiel zwischen Leverkusen und Milan pfeifen. An seiner Seite werden mit den Assistenten Stéphane De Almeida und Jonas Erni, dem vierten Offiziellen Lionel Tschudi sowie VAR Fedayi San vier weitere Schweizer dabei sein. Einzig der VAR-Assistent Paulus van Boekel (Hol) ist kein Schweizer.

«Die harte Arbeit zahlt sich aus»

Urs Schnyder auf der anderen Seite wird am Mittwoch in Girona sein CL-Debüt feiern. Zu Gast in Spanien wird Feyenoord Rotterdam sein. Auch in diesem Spiel werden bis auf den Assistant-VAR (Nejc Kajtazovic, Slo) nur Unparteiische des SFV zum Einsatz kommen. Die beiden Zwillinge Marco und Benjamin Zürcher werden als Assistenten an der Seitenlinie auf und ab laufen, Sven Wolfensberger wird als vierter Offizieller zwischen den Trainerbänken nach dem Rechten sehen. Fedayi San wird wie auch am Dienstag als VAR fungieren.

«Es macht uns sehr stolz, zu sehen, dass sich die Teams mit ihren Leistungen für Aufgaben in der Champions League empfohlen haben und sich die harte Arbeit auszahlt. Nun gilt es, ihnen unsererseits weiterhin die bestmögliche Unterstützung zu bieten, damit sie sich langfristig auf diesem Niveau halten können», wird Dani Wermelinger, der Ressortleiter Spitzenschiedsrichter des SFV, auf deren Website zitiert.

Bereits 16 Jahre ist es her, als die Schweiz mit Massimo Busacca und Claudio Circhetta letztmals zwei Schiris in der Champions League stellte – allerdings nicht am gleichen Spieltag. Zwischen Dezember 2010 und dem Debüt von Sandro Schärer im Oktober 2020 wurden fast zehn Jahre lang gar keine Schweizer aufgeboten. «Wenn man das bedenkt, ist es umso schöner, dass nun gleich zwei Crews das Vertrauen der Uefa geniessen», sagt Wermelinger weiter.

