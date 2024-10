Kurz zusammengefasst Ousmane Dembélé darf gegen Arsenal nicht spielen

Der PSG-Star habe sich gegenüber der Mannschaft nicht korrekt verhalten

Ousmane Dembélé (27), der am Freitag noch beim 3:1-Sieg von Paris St-Germain gegen Stade Rennes einen Assist beisteuerte, sorgt nun für negative Schlagzeilen. Der ehemalige Borussia-Dortmund-Profi wurde von Trainer Luis Enrique (54) aus dem Kader für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den FC Arsenal gestrichen.

Dies geht aus einem Tweet des Hauptstadtklubs hervor, in dem das Kader für das Gastspiel in London veröffentlicht wurde. Dembélés Name fehlt in der Liste.

Am Montagabend äusserte sich Enrique zur Situation. Er wolle «keine Seifenoper» daraus machen, betonte der Spanier. «Es gibt keinen Streit zwischen uns beiden, das ist völlig falsch. Es gibt ein Problem mit dem Engagement des Spielers für die Mannschaft, aber kein Problem zwischen dem Spieler und dem Trainer.» Enrique fügte hinzu: «Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist zu spielen.»

Mehrere Medien hatten zuvor schon berichtet, dass disziplinarische Gründe für Enriques Entscheidung ausschlaggebend waren. In dieser Saison war Dembélé unter Enrique bislang gesetzt und erzielte in sechs Ligaspielen vier Tore und vier Assists.

