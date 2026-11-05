Bei Como passt aktuell alles zusammen. Rekordsieg in der Königsklasse, in der Serie A wieder auf Champions-League-Kurs und vielleicht sogar ein Kandidat fürs Titelrennen. Dafür gibts Gründe.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Como ist der Überflieger der laufenden Champions-League-Saison, mit dem 9:1-Auswärtssieg bei RC Lens stellt das Team von Trainer Cesc Fàbregas (39) sogar einen neuen Rekord auf. Doch was steckt hinter dem Märchen vom Comersee?

«Wie will ich verlieren?»

Vater des Erfolges bei Como sitzt auf der Trainerbank. Cesc Fabregas (39), Welt- und Europameister mit Spanien, verfolgt einen offensiven Fussball und lässt seine Mannschaft hoch pressen. Auch wenn es nicht läuft, bleibt er seinen Prinzipien treu. «Ich frage mich vor jedem Spiel, wie will ich verlieren? Ich will mit meinen Ideen verlieren», fasst er seine Philosophie zusammen.

Der Spanier lernt auch aus seinen Fehlern. «Als wir gegen Manchester United 4:0 vorne lagen, sagte ich meinen Spielern, sie sollen sich etwas zurücknehmen. Diese Entscheidung bereue ich», sagte er nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Red Devils. Beim 9:1-Rekordsieg gegen Lens waren bei seinem Team keine Anzeichen von Herunterschalten auszumachen, das letzte Tor erzielte das 18-jährige Talent Matteo Papaccioli in der Nachspielzeit.

Real-Talent und Griechen-Knipser

Die Ideen eines Trainers können noch so gut sein, wenn seine Spieler diese nicht umsetzen, sind sie wertlos. Bei Como verteilt sich diese Last auf verschiedene Schultern. In der Defensive hält Marc Oliver Kempf den Laden dicht, in der Serie A hat man zusammen mit Leader Lazio die wenigsten Gegentore erhalten (8). Und in der Offensive zaubert Nico Paz (22) wie er will. Alleine in der Champions League kommt der ehemalige Real-Junior in vier Spielen auf acht Skorerpunkte (drei Tore). Damit ist er aber nicht Comos Toptorschütze, der hört auf den klingenden Namen Anastasios Douvikas (27) – der Grieche steht in seiner ersten Champions-League-Saison bereits bei sechs Toren.

Geld schiesst manchmal doch Tore

Como ist nicht das Märchen eines Fussball-Zwerges, der nur durch gute Arbeit seinen Weg an die Spitze gefunden hat. Hinter dem Verein stehen mit den Gebrüdern Hartono milliardenschwere Investoren aus Indonesien. In den letzten drei Jahren gab der Klub aus Norditalien rund 277 Millionen Franken für neue Spieler aus. Alleine die Dienste von Superstar Paz kosteten Como rund 60 Millionen Franken.