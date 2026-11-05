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Fussball-Europa feiert Como
«Es ist alles so schön, dass es fast unecht wirkt»

Como fegt in der Champions League über Lens hinweg und erlebt einen Abend für die Geschichtsbücher. Das sind die Reaktionen aus Europas Presse.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Como-Fans feiern ihre Mannschaft.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Como feiert mit dem 9:1 gegen Lens den höchsten Sieg in der Geschichte der Champions League
  • In Italiens Presse wird der Erfolg gefeiert, ebenso in der spanischen Heimat von Trainer Cesc Fabregas
  • Anders die Stimmung in Frankreich, wo die Klatsche verdaut werden muss
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Como feiert in der Champions League einen historischen Triumph. 9:1 gewinnen die Italiener auswärts beim französischen Vizemeister Lens – einen so hohen Sieg hat es in der Königsklasse noch nie gegeben.

Kein Wunder, ist die Euphorie in der Heimat gross und das Team wird von der Presse gefeiert. «Como, wie schön du bist!», titelt die «Gazzetta dello Sport». Und vergisst dabei auch Trainer Cesc Fabregas (39) nicht, der «Italien einen glorreichen Abend beschert». Beim «Corriere dello Sport» ist «Como ausser Rand und Band» und «Eurosport Italia» schreibt von einer «der unglaublichsten Nächte in der Geschichte des italienischen Fussballs – nicht nur auf Klubebene».

Ähnliche Worte wählt auch «La Repubblica», wobei man dort das Ganze noch gar nicht richtig fassen kann: «Es ist alles so schön, dass es fast unecht wirkt. Als gäbe es keine Grenzen, eine Art unendlicher Horizont.» Gleichzeitig stellt man die Frage, wie weit es noch gehen könnte.

«Schon jetzt legendär»

Auch in Fabregas' Heimat Spanien ist der historische Sieg ein grosses Thema. «Comos Start in die Champions League unter Cesc Fabregas ist schon jetzt legendär», schwärmt die «Marca» und nennt das Ganze «eine unvergessliche Nacht für den gesamten italienischen Fussball». Bei «Mundo Deportivo» ist zu lesen: «Die Mannschaft von Cesc überrollte und vernichtete eine völlig überforderte französische Mannschaft mit einem brutalen Torregen.» Dort geht man sogar noch weiter: «Como hat damit signalisiert, dass es in dieser Champions-League-Saison ein ernst zu nehmender Titelkandidat sein wird.»

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Ähnliche Worte wählt die britische «Daily Mail», denn Como habe mit der beeindruckenden Leistung «endgültig den Status als ernst zu nehmender Konkurrent auf der grössten Bühne untermauert».

Anders ist die Stimmung in den französischen Medien. «L'Équipe» spricht bei Lens von einem «kollektiven Fiasko» und stellt die Frage: «Wie konnten sie nur so schlecht am Ball sein, so löchrig, so miserabel und im Laufe des Spiels immer schlechter werden?» Und bei «Le Monde» nennt man es schlicht eine «demütigende Niederlage».

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
15
12
2
Real Madrid
Real Madrid
4
6
12
3
Arsenal FC
Arsenal FC
4
5
10
4
Como 1907
Como 1907
4
13
9
5
FC Barcelona
FC Barcelona
4
8
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
6
9
7
Manchester City
Manchester City
4
5
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
4
9
9
FC Brügge
FC Brügge
4
4
9
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
4
4
9
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
2
9
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
9
13
Bayern München
Bayern München
4
7
8
14
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
3
7
15
Inter Mailand
Inter Mailand
4
2
6
16
LASK Linz
LASK Linz
4
1
6
17
Manchester United
Manchester United
4
0
6
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
4
-5
5
20
AS Rom
AS Rom
4
2
4
21
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
4
0
4
22
Viking FK
Viking FK
4
-1
4
23
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4
-1
4
24
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
-1
4
25
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
4
-5
4
26
FC Porto
FC Porto
4
-1
3
27
SSC Neapel
SSC Neapel
4
-5
3
28
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-6
3
29
AEK Athen
AEK Athen
4
-6
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
4
-6
3
31
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
4
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-7
3
33
RC Lens
RC Lens
4
-12
3
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
4
-4
1
35
OSC Lille
OSC Lille
4
-6
1
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
4
-16
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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