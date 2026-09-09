Der Dienstagabend stand bei Blue Sport in dieser Woche ganz im Zeichen des Auftakts in die neue Champions-League-Saison. Doch dann haperts minutenlang bei der Übertragung. Nun liefert der Sender auf Anfrage von Blick die Erklärung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Champions-League-Spiele am 8. September von Bild- und Tonausfällen betroffen

Blue Sport erklärt Ausfälle mit «starker Gewitterzelle über der Schweiz»

Rund fünf Minuten Übertragung verpasst, keine Entschädigung für Abonnenten

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Ausgerechnet zum Start in die neue Spielzeit der Champions League geht bei Blue Sport am Dienstagabend minutenlang gar nichts mehr.

Bei der Übertragung der 21-Uhr-Spiele in der Königsklasse kämpft der Sender mit grossen Bild- und Tonausfällen. Wer die Top-Spiele wie Real Madrid gegen Inter oder Dortmund gegen Villarreal verfolgen will, muss sich plötzlich mit dem Standbild abfinden.

Blue bestätigt auf Anfrage von Blick, dass die Übertragung insgesamt für rund fünf Minuten ausgefallen sei. Der Grund für die Mattscheibe sei die starke Gewitterzelle gewesen, die am Dienstagabend unter anderem über die Region Zürich gefegt ist. Die Studios des Senders befinden sich in Volketswil ZH.

Blue erklärt, das Gewitter habe «zu einer kurzfristigen Unterbrechung der internationalen Signalzuführung» geführt. Sobald das Signal wieder stabil verfügbar gewesen sei, hätten die Übertragungen normal fortgesetzt werden können.

Keine Entschädigung für betroffene Kunden

Für Blue Sport lassen sich solche wetterbedingten Ausfälle nicht vollständig verhindern. «Ein gewisses Restrisiko ist bei äusseren Einflüssen (u. a. auch Unwetter) immer vorhanden», schreibt der Sender in einer Stellungnahme. Gleichzeitig habe man die entsprechenden Risiken in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Auch für mögliche Ausfälle bestehen Notfalllösungen. Bei Champions-League-Spielen mit einem Kommentator vor Ort steht beispielsweise ein Back-up-Kommentator in Volketswil bereit, der «innert weniger als einer Minute» einspringen könne.

Für die betroffenen Zuschauer, die den Champions-League-Abend beim zahlungspflichtigen Sender verfolgten, gibt es trotz des Ausfalls keine Entschädigung. Eine Rückerstattung oder Preisreduktion sei bei kurzfristigen Ausfällen von wenigen Minuten nicht vorgesehen. Blue Sport verweist darauf, dass es sich um eine «aussergewöhnliche, wetterbedingte Störung» ausserhalb des direkten Einflussbereichs gehandelt habe.

Damit müssen die betroffenen Abonnenten die verpassten Spielminuten trotz der kostenpflichtigen Übertragung hinnehmen. Blue Sport betont gleichzeitig, dass man laufend daran arbeite, die Risiken möglichst klein zu halten und auf mögliche Störungen vorbereitet zu sein.

Der nächste Champions-League-Abend steht schon am Mittwoch an. Grössere Gewitter im Raum Zürich sind nicht vorausgesagt.