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Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Dienstag
08. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Santiago Bernabéu
Kapazität
78'297
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