Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Nati-Goalie Yann Sommer sorgt für eine skurrile Szene, die voral geht

Sommer schenkt Aston Villa mit einem misslungenen Ausflug 1. Saisonsieg im fünften Anlauf

Cheveyo Tsawa kommt in der 77. Minute rein, kann die Brügge-Niederlage aber nicht abwenden

Alain Kunz Reporter Fussball

Es läuft die 43. Minute, als Pau Torres – der Innenverteidiger hatte bereits das erste Tor mit einem langen Rush vorbereitet! – mit einem weiten Ball Nicolas Jackson in die Tiefe schickt. Sommer kommt raus, zögert, wohl spürend, dass er den Ball nicht mehr erreichen wird, zieht zurück, und Jackson hat das leere Tor vor sich. Es wird das Game-winning-Goal der Engländer sein. Ganz bitter!

Der Neuzugang von Brügge sucht bei Blue denn auch keine Entschuldigungen. «Ich muss im Tor bleiben! Ich dachte, der Ball komme schneller. Aber er kam nicht schneller. Zudem standen zwei unserer Verteidiger gegen nur einen Stürmer. Manchmal trifft man Fehlentscheidungen. So ist Fussball!» Torschütze Jackson haut noch einen drauf: «Ich hatte den Goalie schon das ganze Spiel über weit vor der Linie stehen sehen. Als Pau mich lancierte, lief alles perfekt.»

Dabei war doch alles bis zu diesem Spiel rund gelaufen für den Zürcher bei seinem neuen Klub, bei dem er Klublegende Simon Mignolet, der die Fussballschuhe im Sommer an den Nagel gehängt hat, vergessen machen soll. Fünf Spiele, nur ein Gegentor.

Und noch ein Sommer-Lapsus

Und dann geht eine Sommer-Szene auch noch viral. Nicht diese beim 1:3. Dazu ist diese zu banal, zu alltäglich. Sondern jene in der 14. Minute, als der Goalie einen Corner fängt, Richtung Strafraumgrenze läuft, auswerfen will, aber sich mit den Fingern im Shirt von Sabbe verheddert. Plopp, der Ball spickt ihm aus den Händen. Ausserhalb des Strafraums fängt er ihn wieder. Sommer moniert, er sei gestossen worden. Schiri Sandro Schärer sagt ihm, dass dies der eigene Mann gewesen sei. Ein Lapsus, der nun überall in England zu finden ist. Immerhin: Buendia haut den Freistoss in die Mauer.

Und so kann Brügge seinen Ruf als Riesenärgerer nicht zementieren. Letzte Saison hatte man noch gegen Barcelona und Atlético 3:3 gespielt und sowohl Marseille als auch Monaco aus dem Jan-Breydel-Stadion geschossen. Auch die Hereinnahme von Ex-FCZler Cheveyo Tsawa (77.) ändert da nichts. Andrej Vasovic hingegen sitzt 90 Minuten draussen. Aufseiten von Villa ist Johan Manzambi rekonvaleszent, er trainiert immerhin wieder.