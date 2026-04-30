José Mourinho sprach in Mailand über seine Zukunft bei Benfica. Obwohl er bis 2027 unter Vertrag ist, steht eine Rückkehr zu Real Madrid im Raum.

Jetzt äussert sich Mourinho zu den Real-Gerüchten

Jetzt äussert sich Mourinho zu den Real-Gerüchten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft José Mourinho sprach in Mailand über seine Zukunft bei Benfica

Real Madrid zeigt Interesse, doch Mourinho betont Champions-League-Ziel

Entscheidungen über zukünftige Saison nach letztem Spieltag geplant

Petar Djordjevic

Benfica-Trainer José Mourinho (63) nahm am Dienstag in Mailand an einer Werbeveranstaltung teil und sprach dabei unter anderem über den italienischen Fussball. Die Frage, ob der Portugiese seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen werde, stand ebenfalls im Raum.

Denn gleichzeitig stehen Gerüchte im Raum, dass Real Madrid laut «Marca» über eine Verpflichtung von Mourinho nachdenke. Zusätzliche Brisanz bringt ein Bericht der portugiesischen Zeitung «Record» ins Spiel, wonach Marco Silva (48) als Mourinho-Nachfolger auserkoren worden sei.

In Italien auf das Interesse der Spanier angesprochen, wich der Star-Coach aus und betonte seine kurzfristigen Ziele: «Mein nächstes Ziel ist es, Benfica in die Champions League zu führen», sagte er gemäss der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport».

Die Zukunft von Mourinho in Benfica ist weiterhin offen. Bei José Mourinho und der Benfica-Führung liegen derzeit mehrere Szenarien auf dem Tisch. Eine definitive Entscheidung für die kommende Saison wird voraussichtlich eine Woche nach der laufenden Spielzeit gefällt (letzte Runde am 16. Mai). Die Gespräche laufen bereits.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.