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Kommts zum grossen Comeback?
Jetzt äussert sich Mourinho zu den Real-Gerüchten

José Mourinho sprach in Mailand über seine Zukunft bei Benfica. Obwohl er bis 2027 unter Vertrag ist, steht eine Rückkehr zu Real Madrid im Raum.
Publiziert: vor 17 Minuten
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José Mourinhos Zukunft ist ungewiss.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • José Mourinho sprach in Mailand über seine Zukunft bei Benfica
  • Real Madrid zeigt Interesse, doch Mourinho betont Champions-League-Ziel
  • Entscheidungen über zukünftige Saison nach letztem Spieltag geplant
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Petar Djordjevic

Benfica-Trainer José Mourinho (63) nahm am Dienstag in Mailand an einer Werbeveranstaltung teil und sprach dabei unter anderem über den italienischen Fussball. Die Frage, ob der Portugiese seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen werde, stand ebenfalls im Raum.

Denn gleichzeitig stehen Gerüchte im Raum, dass Real Madrid laut «Marca» über eine Verpflichtung von Mourinho nachdenke. Zusätzliche Brisanz bringt ein Bericht der portugiesischen Zeitung «Record» ins Spiel, wonach Marco Silva (48) als Mourinho-Nachfolger auserkoren worden sei.

In Italien auf das Interesse der Spanier angesprochen, wich der Star-Coach aus und betonte seine kurzfristigen Ziele: «Mein nächstes Ziel ist es, Benfica in die Champions League zu führen», sagte er gemäss der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport».

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Die Zukunft von Mourinho in Benfica ist weiterhin offen. Bei José Mourinho und der Benfica-Führung liegen derzeit mehrere Szenarien auf dem Tisch. Eine definitive Entscheidung für die kommende Saison wird voraussichtlich eine Woche nach der laufenden Spielzeit gefällt (letzte Runde am 16. Mai). Die Gespräche laufen bereits.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
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Benfica Lissabon
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