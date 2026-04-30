Darum gehts
- José Mourinho sprach in Mailand über seine Zukunft bei Benfica
- Real Madrid zeigt Interesse, doch Mourinho betont Champions-League-Ziel
- Entscheidungen über zukünftige Saison nach letztem Spieltag geplant
Benfica-Trainer José Mourinho (63) nahm am Dienstag in Mailand an einer Werbeveranstaltung teil und sprach dabei unter anderem über den italienischen Fussball. Die Frage, ob der Portugiese seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen werde, stand ebenfalls im Raum.
Denn gleichzeitig stehen Gerüchte im Raum, dass Real Madrid laut «Marca» über eine Verpflichtung von Mourinho nachdenke. Zusätzliche Brisanz bringt ein Bericht der portugiesischen Zeitung «Record» ins Spiel, wonach Marco Silva (48) als Mourinho-Nachfolger auserkoren worden sei.
In Italien auf das Interesse der Spanier angesprochen, wich der Star-Coach aus und betonte seine kurzfristigen Ziele: «Mein nächstes Ziel ist es, Benfica in die Champions League zu führen», sagte er gemäss der italienischen Zeitung «Corriere dello Sport».
Die Zukunft von Mourinho in Benfica ist weiterhin offen. Bei José Mourinho und der Benfica-Führung liegen derzeit mehrere Szenarien auf dem Tisch. Eine definitive Entscheidung für die kommende Saison wird voraussichtlich eine Woche nach der laufenden Spielzeit gefällt (letzte Runde am 16. Mai). Die Gespräche laufen bereits.
Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1