Jetzt sogar Bankdrücker
Mo Salah dämpft Liverpooler Euphorie nach Kantersieg

Liverpool beendet die jüngste Negativserie mit einem eindrücklichen 5:1-Sieg gegen Frankfurt. Alles gut also bei den Reds? Nicht wirklich. Ein Superstar bleibt weiter im Fokus der Kritik.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Anhören
Florian Wirtz (22) beendet die persönliche Negativserie und gibt zwei Vorlagen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Liverpool gewinnt 5:1 gegen Frankfurt, Fans haben gemischte Gefühle
  • Florian Wirtz überzeugt mit zwei Vorlagen auf deutschem Boden
  • Mohamed Salah wird in der 74. Minute eingewechselt, bleibt ohne Einfluss
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Nach dem 5:1-Auswärtssieg gegen Frankfurt gäbe es in Liverpool genug Gründe für Euphorie. Denn nach vier sieglosen Spielen fand das Team von Arne Slot (47) am Mittwochabend eindrücklich zurück in die Erfolgsspur.

Doch der Kantersieg gegen den Siebten der Bundesliga überstrahlt nicht alle Problemzonen beim amtierenden englischen Meister. Im Fokus bleibt vor allem der Ex-Basler Mohamed Salah. Der 33-Jährige findet sich gegen Frankfurt in ungewohnter Rolle wieder.

Salah findet nicht aus Form-Loch

Der bei der diesjährigen Ballon-d’Or-Wahl noch viertplatzierte Salah sitzt beim Königsklasse-Duell mit der Eintracht zu Beginn nämlich nur auf der Bank. Dort schmort der Ägypter bis zur 74. Minute, ehe er für den ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké als Joker kommt.

Einfluss auf das Spielgeschehen nimmt Salah danach kaum. Die Partie ist da längst entschieden.

In der 84. Minute bietet sich ihm seine einzige nennenswerte Szene: Nach einem Zuspiel halb rechts vor dem Tor entscheidet sich Salah für den Abschluss, scheitert aber an Keeper Zetterer. Zum Unmut der Fans, denn Wirtz steht in der Mitte völlig frei vor dem leeren Tor, wartet dort aber vergebens auf den Ball. 

Prompt hagelt es im Netz danach Kritik: «Das wäre Wirtz’ erstes Tor gewesen, wenn Salah nicht so egoistisch gewesen wäre», so der Kommentar eines Fans. «Eine unglaublich schlechte Entscheidung – vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr Wirtz ein Tor gebrauchen könnte.»

Schon am vergangenen Wochenende hielt Liverpool-Legende Jamie Carragher (47) nicht mit Kritik am Flügelspieler zurück. Seine Forderung: «Wir sind an einem Punkt, an dem Mo Salah nicht mehr jedes Spiel bestreiten sollte.»

«Es gibt kaum bessere Spieler»

Auch ohne Tor herrscht mittlerweile bei Florian Wirtz (22) eine bessere Gefühlslage. Der Deutsche darf im Spiel gegen Frankfurt auf der für ihn ungewohnten Position im rechten Mittelfeld ran – anstelle von Mohamed Salah.

Und auf deutschem Boden scheint sich der junge Nationalspieler deutlich wohler zu fühlen. Gegen die Eintracht überzeugt Wirtz und glänzt mit zwei Vorlagen, die entscheidend zum klaren Auswärtssieg beitragen. Der Mittelfeldspieler ist danach entsprechend erleichtert: «Ich bin froh, dass ich endlich mal eine Torbeteiligung habe.» 

Coach Arne Slot schwärmt ebenfalls nach dem Spiel von seinem Schützling: «Wenn sich Lücken öffnen, gibt es kaum bessere Spieler als Florian Wirtz.» Auch sein Mitspieler Andy Robertson bezeichnet den Deutschen am Mittwochabend als «exzellent».

Nun dürfte der Reds-Anhang hoffen, dass Wirtz die Leistung auch in der englischen Liga bringen kann – und dass auch Mo Salah zu alter Stärke zurückfindet.

      Meistgelesen