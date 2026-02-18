Die mögliche rassistische Beleidigung von Benfica-Spieler Gianluca Prestianni schlägt hohe Wellen. Zahlreiche Ex-Spieler und heutige Experten haben sich zum Vorfall mit Real-Star Vinícius Júnior geäussert – mit klarem Verdikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thierry Henry kritisiert Mourinho nach rassistischen Vorfällen bei Real-Benfica-Spiel

Henry verteidigt Vinícius und lobt Real-Spieler für Unterstützung

Uefa leitet Untersuchung ein, Benfica teilt kontroverses Video auf X War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Ich mag Real Madrid nicht, aber heute bin ich ein Madridista.» Thierry Henry, seines Zeichens Meister und Champions-League-Sieger mit Barcelona, findet in seiner Rolle als CBS-Experte klare Worte für die wüsten Szenen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon.

Er wolle wissen, was Gianluca Prestianni gesagt habe. «Er war ja so mutig und hat sich das Trikot vor den Mund gehalten», meinte der Franzose sarkastisch und kritisiert den Argentinier: «Prestianni wird aber nicht hinstehen und es uns verraten.»

Henry zeigt viel Verständnis für Vinícius’ Reaktion und wenig Verständnis für die Aussagen von Benfica-Coach José Mourinho, der dem Brasilianer mit provokativem Jubel eine Teilschuld an der eskalierenden Situation attestiert hatte. «Soll man ein Tor nicht feiern?», ergänzt sein Experten-Kollege Micah Richards. Henry: «Das Spiel wurde nicht wegen seines Jubels unterbrochen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seedorf und Rooney kritisieren Mourinho

Auch bei Amazon Prime hat die Expertenrunde wenig Verständnis für Mourinhos Aussagen. «Mit solchen Aussagen rechtfertigt er rassistische Beleidigungen, nur weil Vinícius etwas provoziert», sagt beispielsweise Milan-Legende Clarence Seedorf. Wayne Rooney findet Mourinhos Vorwurf schlicht «unfair», und Theo Walcott nennt das Interview des Portugiesen «enttäuschend». «Normalerweise höre ich ihm gern zu, heute hat er die falsche Entscheidung getroffen und hätte, noch in den Emotionen des Spiels, lieber nichts gesagt.»

Henry fühlt sich dabei auch an die eigene Karriere erinnert. Er habe sich in solchen Momenten oft einsam gefühlt. «Es steht dein Wort gegen seines.» Deshalb hätte ihm die Reaktion der Real-Mitspieler gut gefallen, sie verteidigten ihn, glaubten ihm sofort. «Leider kann er es nicht beweisen, weil Prestianni es abstreiten wird», so Henry. «Ich habe gesehen, wie ihn Mbappé konfrontierte und er tat, als hätte er nichts gesagt – aber er muss etwas gesagt haben.»

Benfica teilt Video auf Twitter

Dieser Mbappé hatte nach dem Spiel betont, gehört zu haben, wie Prestianni Vinícius als «Mono», das spanische Wort für Affe, bezeichnet hatte. Derweil teilte Benfica Lissabon auf X ein Video, das zeigen soll, dass kein Real-Spieler gehört haben könne, wie der Argentinier den Brasilianer provoziert oder beleidigt habe, weil sie zu weit weg waren.

Das Video löste in den sozialen Netzwerken unzählige Reaktionen aus. Vorwürfe, der Klub sei rassistisch, mischen sich mit ernst gemeintem Bedauern, dass der offizielle Account nur versucht, die Situation herunterzuspielen, statt sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Unabhängig davon, was wirklich gesagt wurde, kann man zumindest diese Ansicht verstehen.

Mittlerweile hat die Uefa eine Untersuchung eingeleitet. Fortsetzung folgt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos