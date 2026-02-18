DE
FR
Abonnieren
Wird Vinícius hier rassistisch beleidigt?
0:35
Szene des Vorfalls:Wird Vinícius hier rassistisch beleidigt?

«Ich mag Real Madrid nicht, aber...»
Ex-Spieler und Experten reagieren auf Vinicius-Vorfall

Die mögliche rassistische Beleidigung von Benfica-Spieler Gianluca Prestianni schlägt hohe Wellen. Zahlreiche Ex-Spieler und heutige Experten haben sich zum Vorfall mit Real-Star Vinícius Júnior geäussert – mit klarem Verdikt.
Publiziert: 14:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Kommentieren
1/8
Zahlreiche Ex-Spieler und Experten haben sich zum mutmasslichen Rassismus-Eklat in der Champions League geäussert. So auch Thierry Henry (Bild).
Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thierry Henry kritisiert Mourinho nach rassistischen Vorfällen bei Real-Benfica-Spiel
  • Henry verteidigt Vinícius und lobt Real-Spieler für Unterstützung
  • Uefa leitet Untersuchung ein, Benfica teilt kontroverses Video auf X
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

«Ich mag Real Madrid nicht, aber heute bin ich ein Madridista.» Thierry Henry, seines Zeichens Meister und Champions-League-Sieger mit Barcelona, findet in seiner Rolle als CBS-Experte klare Worte für die wüsten Szenen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon.

Er wolle wissen, was Gianluca Prestianni gesagt habe. «Er war ja so mutig und hat sich das Trikot vor den Mund gehalten», meinte der Franzose sarkastisch und kritisiert den Argentinier: «Prestianni wird aber nicht hinstehen und es uns verraten.»

Henry zeigt viel Verständnis für Vinícius’ Reaktion und wenig Verständnis für die Aussagen von Benfica-Coach José Mourinho, der dem Brasilianer mit provokativem Jubel eine Teilschuld an der eskalierenden Situation attestiert hatte. «Soll man ein Tor nicht feiern?», ergänzt sein Experten-Kollege Micah Richards. Henry: «Das Spiel wurde nicht wegen seines Jubels unterbrochen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Seedorf und Rooney kritisieren Mourinho

Auch bei Amazon Prime hat die Expertenrunde wenig Verständnis für Mourinhos Aussagen. «Mit solchen Aussagen rechtfertigt er rassistische Beleidigungen, nur weil Vinícius etwas provoziert», sagt beispielsweise Milan-Legende Clarence Seedorf. Wayne Rooney findet Mourinhos Vorwurf schlicht «unfair», und Theo Walcott nennt das Interview des Portugiesen «enttäuschend». «Normalerweise höre ich ihm gern zu, heute hat er die falsche Entscheidung getroffen und hätte, noch in den Emotionen des Spiels, lieber nichts gesagt.»

Mehr Champions League
Rassismus-Vorfall? Real-Star Vinicius verlässt plötzlich den Platz
Mit Video
Unschöne Szenen in Lissabon
Rassismus-Vorfall? Real-Star Vinicius verlässt plötzlich den Platz
BVB-Star Guirassy erklärt seinen emotionalen Torjubel
Schicksalsschlag in Familie
BVB-Star Guirassy erklärt seinen emotionalen Torjubel
Italo-Presse zerreisst Juve nach Debakel in Istanbul
«Blamage» und «Demütigung»
Italo-Presse zerreisst Juve nach Debakel in Istanbul
Real tobt nach Vinicius-Skandal – Star schiesst gegen «Feiglinge»
Mit Video
«Er darf nie wieder spielen»
Real tobt nach Vinicius-Skandal – Star schiesst gegen «Feiglinge»

Henry fühlt sich dabei auch an die eigene Karriere erinnert. Er habe sich in solchen Momenten oft einsam gefühlt. «Es steht dein Wort gegen seines.» Deshalb hätte ihm die Reaktion der Real-Mitspieler gut gefallen, sie verteidigten ihn, glaubten ihm sofort. «Leider kann er es nicht beweisen, weil Prestianni es abstreiten wird», so Henry. «Ich habe gesehen, wie ihn Mbappé konfrontierte und er tat, als hätte er nichts gesagt – aber er muss etwas gesagt haben.»

Benfica teilt Video auf Twitter

Dieser Mbappé hatte nach dem Spiel betont, gehört zu haben, wie Prestianni Vinícius als «Mono», das spanische Wort für Affe, bezeichnet hatte. Derweil teilte Benfica Lissabon auf X ein Video, das zeigen soll, dass kein Real-Spieler gehört haben könne, wie der Argentinier den Brasilianer provoziert oder beleidigt habe, weil sie zu weit weg waren.

Das Video löste in den sozialen Netzwerken unzählige Reaktionen aus. Vorwürfe, der Klub sei rassistisch, mischen sich mit ernst gemeintem Bedauern, dass der offizielle Account nur versucht, die Situation herunterzuspielen, statt sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Unabhängig davon, was wirklich gesagt wurde, kann man zumindest diese Ansicht verstehen.

Mittlerweile hat die Uefa eine Untersuchung eingeleitet. Fortsetzung folgt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League
        Benfica Lissabon
        Benfica Lissabon