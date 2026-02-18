Italo-Presse zerreisst Juve nach Debakel in Istanbul

Nach einem enttäuschenden Auftritt in Istanbul scheint der Champions-League-Achtelfinal für Juve ausser Reichweite. Die italienischen Gazetten halten mit Kritik nicht zurück, Trainer Luciano Spalletti will Veränderung.

Juve kassiert wie schon gegen Milan eine Rote Karte

Juventus Turin steckt in einer schwierigen Phase. Nach der dramatischen 2:3-Niederlage gegen Inter am vergangenen Samstag kommen die Bianconeri gegen Galatasaray mit 2:5 unter die Räder. Als ob das noch nicht genug ist, halten sich die italienischen Sportmedien nicht zurück und äussern scharfe Kritik.

Die «Gazzetta dello Sport» schreibt über eine «historische Blamage», «Demütigung in der Türkei» und einen «schwarzen Februar» und deutet dabei auf vier Partien ohne Sieg hin. Auch die «Tuttosport» sieht Schwarz: «Katastrophe in Istanbul, Zusammenbruch und Verletzungen», fasst das vereinsnahe Newsportal die Champions-League-Partie zusammen. Und der «Corriere della Sera» betrachtet den Achtelfinaleinzug nur noch als «Illusion».

Wieder beendet Juve ein Spiel in Unterzahl

Besonders bitter: In den letzten beiden Partien agieren die Turiner nach Roten Karten insgesamt über 71 Minuten mit einem Mann weniger. Der Platzverweis gegen Inter sorgte für landesweite Diskussionen und resultierte in einer Entschuldigung des Schiedsrichterchefs. In Istanbul hingegen sorgt der Ausschluss an sich für keine Diskussionen, dennoch ist er kurios. Die «Gazzetta dello Sport» nennt die Schlüsselszene «Cabal-Desaster».

Juves Juan David Cabal (25) wird auf die zweite Halbzeit hin für den gelbbelasteten Andrea Cambiaso (25) eingewechselt. Doch nach etwas mehr als einer Viertelstunde ist der Abend für den Kolumbianer bereits wieder vorbei. Cabal leistet sich in der 59. Minute die erste Gelbe Karte. Acht Zeigerumdrehungen später folgt die zweite und damit der Platzverweis. Juventus gerät kurz danach in Rückstand und verliert die Partie komplett aus der Hand. Trotz Koopmeiners’ Doppelpack kommt es für die Bianconeri zum 2:5-Debakel.

Düstere Aussichten

Juventus' Champions-League-Saison hängt nach der Niederlage in Istanbul am seidenen Faden. Auch sonst droht der alten Dame eine düstere Endphase dieser Spielzeit. In der Coppa Italia sind die Turiner im Viertelfinal ausgeschieden, während der Meistertitel in weiter Ferne liegt. Juventus steht nach 25 Spielen auf Rang 5 mit einem Rückstand von 15 Punkten auf Tabellenführer Inter.

An der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärt Juve-Trainer Luciano Spalletti (66) wie sich die Mannschaft verändern muss, um die Saison noch zu retten. Dabei betont der Italiener: «Wir müssen uns in dem Sinn verändern, dass wir uns nicht ständig die gleichen Fehler erlauben, die uns aufgrund von Leichtfertigkeiten in den letzten Spielen unterlaufen sind.»

Die kommende Woche wird für die Turiner eine Herausforderung. Vor dem Champions-League-Rückspiel zu Hause steht am Samstag die Auswärtspartie gegen ein ambitioniertes Como an. Es wird sich also bald zeigen, ob es Spallettis Mannschaft gelingt, ihre Fehler zu minimieren und sich so wieder in Form zu spielen. Darüber hinaus bleibt die Frage offen, wann Juventus wieder eine ganze Partie mit 11 Spielern auf dem Platz beendet.

