Abgewiesener WM-Schiri pfeift Uefa-Supercup

Eigentlich hätte Omar Artan an der WM Spiele leiten sollen. Doch die USA-Einreise wurde dem somalischen Schiedsrichter verwehrt. Nun bekommt er einen anderen grossen Auftritt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Grosse Ehre für Omar Artan. Der 34-jährige Schiedsrichter leitet am 12. August den Uefa Supercup zwischen Champions-League-Champion Paris Saint-Germain und Europa-League-Sieger Aston Villa. Das teilt die Uefa am Donnerstag mit.

Eigentlich hätte Artan auch an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zum Einsatz kommen sollen. Doch der Somalier konnte nicht in die USA einreisen – trotz gültigem Visa.

Dass der Referee beim Versuch, in die Staaten zu reisen, dennoch gescheitert ist, dürfte daran liegen, dass Somalia zu den Ländern gehört, die auf einer von der Trump-Regierung eingeführten Einreiseverbotsliste steht. «Ich bin sehr, sehr enttäuscht», sagte Artan der «New York Times».

Ceferin schwärmt

Anstatt als erster somalischer Schiedsrichter bei einer WM-Endrunde Geschichte zu schreiben, ist er in seine Heimat zurückgereist. Dort wurde Artan herzlich empfangen.

Nun darf er sich auf ein anderes Highlight freuen. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin (58) schwärmt in der Mitteilung in den höchsten Tönen von Artan, bezeichnet ihn als ein «hervorragender junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf höchstem Wettbewerbsniveau der Confédération Africain de Football bewährt hat». Deswegen möchte die Uefa ihm «und seinen herausragenden Schiedsrichterfähigkeiten, die ihm diese prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben, ihren Respekt zollen».



