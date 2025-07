Das wäre ein happiges Europa-Programm für Servette

Die Ausgangslage der Schweizer Teams

Servette

In der Champions League spielt Servette in der zweiten Quali-Runde bereits am Dienstag gegen Viktoria Pilsen (Tschechien). Das Rückspiel zu Hause steigt dann am Mittwoch, 30. Juli. Setzen sich die Grenats durch, spielen sie in der 3. Runde entweder gegen Benfica Lissabon (Portugal), Feyenoord Rotterdam (Holland), Brügge (Belgien) oder den Sieger zwischen den Glasgow Rangers (Schottland) und Panathinaikos Athen (Griechenland).

Im Falle einer Niederlage würden die Genfer in die 3. Runde der Europa League zurückgestuft. Dort käme es zum Duell mit einem der Sieger zwischen Besiktas Istanbul (Türkei) und Schachtar Donezk (Ukraine), Anderlecht (Belgien) und Häcken (Schweden) respektive Sheriff Tiraspol (Moldau) und Utrecht (Holland).

In der letzten Saison schied Servette trotz Rückspiel-Sieg gegen Chelsea in den Conference-League-Playoffs aus. Foto: Chelsea FC via Getty Images

Lugano

Der FC Lugano startet am Donnerstag (24. Juli) mit einem weiteren Exil-Heimspiel in Thun gegen Cluj (Rumänien) in die Europa-League-Kampagne. Eine Woche später folgt das Rückspiel. Gewinnen die Tessiner, wartet in der 3. Runde ein Sieger aus den Begegnungen zwischen Levski Sofia (Bulgarien) und Braga (Portugal), Midtjylland (Dänemark) und Hibernian (Schottland), Ostrava (Tschechien) und Legia Warschau (Polen) respektive Paok Saloniki (Griechenland), das schon sicher qualifiziert ist.

Verliert Lugano, gehts in der 3. Runde der Conference League weiter. Dort würden die Sieger aus den Duellen Rakow Czestochowa (Polen) – Zilina (Slowakei), Limassol (Zypern) – Puskas Akademia (Ungarn) oder Atlètic Club d’Escaldes (Andorra) – Dinamo City (Albanien) warten. Ebenfalls mögliche Gegner wären die Verlierer zwischen Celje (Slowenien) und Larnaca (Zypern) respektive Lewski Sofia (Bulgarien) und Braga (Portugal). Eine dieser fünf Paarungen wird dem Verlierer zwischen Lugano und Cluj zugelost. Es könnte also zur Revanche gegen Celje kommen, gegen das man in der letzten Saison im Achtelfinal spektakulär ausgeschieden ist.

Lugano könnte erneut auf Celje aus Slowenien treffen. Foto: keystone-sda.ch

Lausanne

Etwas übersichtlicher ist die Situation für Lausanne. Im Duell gegen Vardar Skopje (Nordmazedonien, 24. Juli zu Hause, 31. Juli auswärts) entscheidet sich, ob das erste Europa-Abenteuer der Waadtländer seit 2010 eine Fortsetzung bekommt. Im Falle eines Erfolgs in der 2. Runde der Conference League käme es zum Aufeinandertreffen mit einem der Sieger aus den Duellen Aktobe (Kasachstan) – Sparta Prag (Tschechien), Omonia Nikosia (Zypern) – Torpedo Kutaisi (Georgien), Zimbru Chisinau (Moldau) – Astana (Kasachstan), Riga (Lettland) – Dila Gori (Georgien) oder Hibernians (Malta) – Spartak Trnava (Slowakei).

Lausanne spielt erstmals seit 2010 europäisch. Im letzten internationalen Spiel gegen Palermo (0:1) war Fabio Celestini (l.) Captain. Foto: Eric-Lafargue

Basel und YB

Für den FC Basel (Champions League) und YB (Europa League) beginnt die Europa-Saison erst in den Playoffs. Die Auslosung dazu findet am 4. August statt, gespielt wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in den Wochen des 18. und 25. August.