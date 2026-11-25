Vor Champions-League-Kracher Fussball-Experte kriegt live Ball an Kopf gedonnert

Beim Spiel Arsenal gegen den BVB ist Christoph Kramer als TV-Experte im Einsatz. Dass sein Job manchmal gar nicht so ungefährlich ist, erlebt er am eigenen Leib. Beim Aufwärmen donnert ihm ein Ball auf den Kopf und sorgt bei Fans für ein Déjà-vu.