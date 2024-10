Auf diese Saison hin wurden die drei UEFA-Wettbewerbe revolutioniert. Im neuen Modus gibt es bekanntlich 36 Mannschaften pro Liga, die alle in derselben Tabelle um den Einzug in die K.o.-Phase kämpfen. Unterdessen dürften sich Fans, Funktionäre und Vereine daran gewöhnt haben. Während der Weg dorthin sich verändert hat, ist das Ziel dasselbe geblieben: Das Erreichen der Achtelfinals.

Champions League 24/25 Mannschaft SP TD PT 1 Aston Villa 3 6 9 2 Liverpool FC 3 5 9 3 Manchester City 3 9 7 4 AS Monaco 3 5 7 5 Stade Brestois 29 3 5 7 6 Bayer Leverkusen 3 5 7 7 Inter Mailand 3 5 7 8 Sporting Lissabon 3 4 7 9 Arsenal FC 3 3 7 10 FC Barcelona 3 7 6 11 Borussia Dortmund 3 6 6 12 Real Madrid 3 4 6 13 SL Benfica 3 3 6 14 Juventus Turin 3 2 6 15 OSC Lille 3 1 6 16 Feyenoord Rotterdam 3 -1 6 17 Atalanta BC 3 3 5 18 VfB Stuttgart 3 -1 4 19 Paris Saint-Germain 3 -1 4 20 Celtic Glasgow 3 -2 4 21 Sparta Prag 3 -2 4 22 GNK Dinamo Zagreb 3 -5 4 23 Bayern München 3 3 3 24 FC Girona 3 0 3 25 AC Mailand 3 -1 3 26 FC Brügge 3 -4 3 27 Atlético Madrid 3 -5 3 28 PSV Eindhoven 3 -2 2 29 Bologna FC 3 -4 1 29 FC Shakhtar Donetsk 3 -4 1 31 RB Leipzig 3 -3 0 32 SK Sturm Graz 3 -4 0 33 FK Crvena Zvezda Belgrade 3 -9 0 34 FC Salzburg 3 -9 0 34 BSC Young Boys 3 -9 0 36 SK Slovan Bratislava 3 -10 0

So erreicht man das Achtelfinale

Die besten acht Mannschaften stehen direkt in der Runde der letzten 16. Jene auf den Rängen 9-24 tragen eine Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel aus, um die weiteren Achtelfinalisten zu ermitteln. Die Teams ab Rang 25 scheiden aus und steigen nicht wie früher in die Europa League ab. Wo deine Lieblingsmannschaft derzeit steht, siehst du in der Tabelle oben.