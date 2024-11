1/5 YB trifft am Dienstag auf Atalanta Bergamo – und muss dort dringend punkten. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Am Dienstagabend empfängt YB die Italiener von Atalanta Bergamo zum fünften Spiel der laufenden Champions-League-Kampagne. Gegen den in der Königsklasse bislang noch ungeschlagenen Serie-A-Klub, der in vier Spielen noch kein Gegentor kassiert hat, sind die Berner klarer Aussenseiter. Dabei ist man gerade jetzt dringend auf einen Sieg angewiesen.

Theoretisch ist das Erreichen der K.o.-Runden für YB aktuell zwar noch möglich, dafür müssten die Berner aber in den kommenden Spielen jeweils mindestens punkten, wenn nicht gar siegen. Ausserdem muss man auf die Schwächen der in den Top 24 vertretenen Konkurrenz hoffen.

Heisses Duell zwischen PSG und Bayern

YB ist derzeit aber nicht das einzige Team, das mit dem Rücken zur Wand steht. Ähnliche Szenarien treffen auf die ebenfalls noch punktelosen Klubs Slovan Bratislava, Roter Stern Belgrad, Sturm Graz und Red Bull Leipzig zu. Auch die punktemässig vor YB liegenden Bologna, RB Salzburg, Girona, Donezk, Stuttgart, Sparta Prag und PSG zittern derweil um einen Platz innerhalb der besten 24.

Besonders heiss wird das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend. Während Les Rouge-et-Bleu mit nur gerade vier Punkten aus vier Spielen unter dem Strich sitzen, stehen auch die Bayern unter Druck. Gibts für die Elf von Vincent Kompany eine Niederlage, müsste man das grosse Ziel, die Top-8 zu erreichen, wohl abhaken. Im Gegenzug könnten die Bayern aber auch PSG weiter in den Tabellenkeller schiessen.

Madrider Klubs mächtig unter Druck

Derzeit gar noch hinter den Bayern klassiert ist Real Madrid. Am Mittwoch treffen die Königlichen an der Anfield Road auf CL-Tabellenführer Liverpool. Ob sich die Reds für die beiden verlorenen Champions-League-Finals rächen und die Madrilenen endgültig in die CL-Krise schicken?

Aktuell hinter den Erwartungen zurück hinkt auch Reals Stadtrivale Atlético. Am Dienstagabend treffen die Rojiblancos auf Sparta Prag. Was einst als klare Angelegenheit zugunsten der Spanier gegolten hätte, wird nun zum heissen Strichkampf. Hartes Brot zu kauen hat derweil auch Benfica Lissabon. Am Mittwoch trifft man auf die in den Top-8 platzierte und von Ex-YB-Trainer Adi Hütter trainierte AS Monaco. Die Monegassen mit den Schweizern Breel Embolo, Denis Zakaria und Ersatzgoalie Philipp Köhn können ihrerseits mit einem Sieg die Quali für die K.o.-Runden fast schon perfekt machen.

