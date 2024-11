1/6 Dieses YB hat nicht das Niveau für die Königsklasse, meint Blick-Redaktor Alain Kunz. Foto: Foto: Ringier Medien Schweiz, 26.02.24 Mitarbeiterportrait. Alain Kunz, Redaktor, Blick.

Alain Kunz Reporter Fussball

Kann man sich freiwillig aus der Champions League zurückziehen und eine Liga tiefer, in der Europa League, oder noch besser: zwei Ligen tiefer, in der Conference League, weitermachen? Eine ketzerische Frage. Aber sie wäre legitim, würde eine Chance bestehen, dies Realität werden zu lassen. Besteht aber nicht. Und so muss YB da durch, muss noch irgendwie die drei letzten Spiele in Stuttgart, im heissen Celtic Park zu Glasgow und (zum dritten Mal) gegen den ungeliebten Roten Stern aus Belgrad hinter sich bringen.

Schräge Hardcore-Fans

Aber der ganze Champions-League-Glamour, die Freude darüber, dabei zu sein, im Konzert der Grossen und ganz Grossen mitzuspielen, der ist verflogen. Wenn man nicht richtig mitspielt, sondern bloss Statist ist, macht es keinen Spass. Ausser den YB-Hardcore-Fans. Die feiern ihr Team auch nach einem 1:6, wie wenn es gewonnen hätte. Völlig schräg.

2:15 Magnin als Atalanta-Fan: «Haben uns gezeigt, wo unsere Limiten sind»

YB spielt seine vierte und klar schwächste Champions-League-Saison. Mit drei Klatschen und zwei knappen Niederlagen. Einer unglücklichen mit dem Last-Minute-Tor gegen Inter. Und dem 1:2 in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk nach einem enttäuschenden Auftritt. Unter dem Strich muss man sagen: Dieses YB, Letztplatzierter der 36 Teams, gehört nicht in die Königsklasse.

Klumpfuss fürs Uefa-Ranking

Und diese Bilanz zieht weitere Unbill nach sich: YB hat bislang in dieser europäischen Saison gerade mal zwei Punkte fürs Uefa-Ranking erspielt. Das ist ein halbes Pünktchen mehr als das Total der längst ausgeschiedenen Servette und Zürich. Diese holte man in den beiden mittlerweile noch schräger in der Landschaft stehenden Siege gegen das eigentlich auch eine Schuhnummer zu grosse Galatasaray Istanbul. Nur dank der Bonuspunkte für die Königsklassen-Qualifikation ist YB trotz allem immer noch die Nummer eins der Schweizer. Aber so werden die Berner immer mehr zu einem Klumpfuss für dieses Ranking, denn realistischerweise sind einzig gegen die Serben Punkte zu erwarten.

Keine schöne Perspektive in der Hochglanzwelt der Königsklasse, in die sich auch Bettler verirren.

