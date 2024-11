1/4 Sandro Lauper ist bedient, als er bei SRF zum Interview erscheint. Foto: Screenshot SRF

Auf einen Blick YB erleidet bittere 1:6-Niederlage gegen Atalanta in der Champions League

Spieler zeigen sich enttäuscht und selbstkritisch nach dem Debakel

Der 26. November 2024 geht als einer der bittersten Tage in die YB-Klubgeschichte ein. Mit dem Tennis-Resultat von 1:6 gehen die Berner gegen Atalanta zu Hause unter. Ein rabenschwarzer Abend für alle. Bei Sandro Lauper (28) sind die Augen feucht, als er vor den TV-Kameras versucht, den Auftritt zu erklären. «Wir waren gar nie in der Partie drin. Sie waren schlicht und einfach besser. Sie haben uns in den Zweikämpfen dominiert», lautet sein kurzes Resümee.

1:30 Blum schätzt Packung ein: «Stehen wieder mit einer hohen Niederlage da»

Lauper selbst hat in der Innenverteidigung einen Horrorabend hinter sich, was sich in der Blick-Notengebung gnadenlos spiegelt. Immer ist er einen Schritt langsamer als Atalanta-Stürmer Mateo Retegui (25). Selbst im Schlaf dürfte noch davon geträumt haben, wie er dem Italo-Argentinier nachrennt. Entsprechend schlecht geht es ihm. So ist wohl auch zu erklären, dass er nach den TV-Interviews sofort in der Garderobe verschwindet. Lust, sich auch noch den Printjournalisten zu erklären, hat er keine.

«Das Resultat spricht für sich»

Genauso Goalie David von Ballmoos (29). Auch er sieht nudelfertig aus. «Wir waren nicht auf der Höhe. Wir haben zu viele Fehler gemacht, wir haben gar nichts verdient heute. Das Resultat spricht für sich. Es tut doppelt weh, zuhause so zu verlieren.»

Am Boden ist auch Stürmer Silvère Ganvoula (28). Er, der für den ersten Gegentreffer Atalantas in der Champions League verantwortlich ist, zeigt sich aber auch in der Mixed Zone. «In diesem Wettbewerb spielen wir gegen grossartige Teams. Ein Fehler genügt, um in Rückstand zu geraten. Gegen Atalanta haben wir deren drei/vier gemacht und diese kamen uns teuer zu stehen.»

Blum gibt noch nicht auf

Zum Schluss spricht auch noch Lewin Blum (23). Anders als bei seinen Kollegen sind bei ihm noch kämpferische Worte zu hören. Ans Aufgeben in der Champions League will er trotz letztem Tabellenplatz nicht denken. «Sicher glauben wir noch ans Weiterkommen.» Zu verübeln sind ihm diese Worte zwar nicht. Was soll er auch anders sagen? Doch wirklich ernst wird er sie wohl selbst nicht nehmen.

Als Blum letztlich noch gefragt wird, ob er sich auf das bevorstehende Super-League-Spiel gegen St. Gallen freut, weil dann wieder ein Gegner auf Augenhöhe kommt, spricht er zunächst um den heissen Brei rum. «Ich freue mich auf alle Spiele.» Bevor er abschliessend sagt: «Die Super League ist unser tägliches Brot. Aber wir müssen uns auf diese Spiele genauso fest freuen, wie die in der Champions League.» Nun muss YB die Freude aber schleunigst wieder auf dem Platz zeigen. Denn gegen Atalanta war die nie wirklich auszumachen.

