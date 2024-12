CL-Tabelle am 6. Spieltag So steht es um YB in der Champions League

Mit dem 6. Spieltag der Ligarunde wird am Dienstag und Mittwoch das letzte Mal in diesem Jahr der Ball in der Champions League rollen. Bereits drei Spieltage vor Schluss könnten die ersten Entscheidungen fallen. Die aktuelle Tabelle findest du hier.