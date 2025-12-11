Am sechsten Champions-League-Spieltag wurden einigen Mannschaften den Erwartungen gerecht, während andere gar überperformten. PSG hingegen fuhr den statistisch bittersten Abend ein.

Nur drei der total 18 Spiele der sechsten CL-Runde endeten Unentschieden. Das einzige torlose Remis ereignete sich dabei in Bilbao, wo der Athletic Club die vermeintliche Übermacht aus Paris zum Tanz bat. Wenig überraschend war das Starensemble von PSG dann auch deutlich besser, doch ein Treffer wollte und wollte einfach nicht gelingen. Nebst dem einen Punkt nahmen die Franzosen dadurch viel Frust mit nach Hause, denn so ungerecht wie das 0:0 im San Mamés war kein anderes Spiel dieses Champions-League-Spieltags.

xG-Fairness spricht eine deutliche Sprache

Mit dem xG-Wert ist es ja so eine Sache. Für die einen reine Fabelzahl, stellt er für andere ein guter Indikator für die Qualität einer Chance oder eines ganzen Spiels dar. Glaubt man dieser Statistik, hätte PSG in Bilbao 2,18 Treffer erzielen müssen. Die Hausherren auf der anderen Seite hatten Chancen, die zu 0,54 Toren hätten reichen sollen.

Beide scheiterten jedoch beim Versuch, ihre Chancen in Zählbares umzumünzen, wobei vor allem die Hauptstädter dem verpassten Sieg noch lange hinterhertrauern dürften. Denn: Ein Blick auf die xG-Fairness (ein Prozentsatz, der die beiden xG mit dem tatsächlichen Resultat vergleicht) attestiert den ungerechtesten Ausgang des gesamten Spieltags. Der Wert beträgt lediglich 26 Prozent. Bedeutet: Das Resultat entspricht der Performance der beiden Mannschaften auf dem Platz nur zu rund einem Viertel.

Inter–Liverpool als Musterschüler

Am anderen Ende der Skala steht der 1:0-Sieg von Liverpool bei Inter Mailand. Nicht wegen des umstrittenen Elfmeterpfiffs, der den kriselnden Reds letztlich den Sieg sicherte, sondern weil das Endergebnis zu 95 Prozent mit dem statistisch erwarteten Spielausgang übereinstimmt.

Das zweitfairste Resultat der 6. Runde war der 2:1-Triumph von Manchester City beim taumelnden Real Madrid. Das Resultat erfüllt die Erwartungen aufgrund der Chancen im Spiel zu 94 Prozent. Alonso läuft seinen eigenen indes seit Wochen hinterher, weshalb bereits Berichte über mögliche Nachfolger kursieren.