Unterirdischer Wert
Keiner war schlechter als PSG in Bilbao

Am sechsten Champions-League-Spieltag wurden einigen Mannschaften den Erwartungen gerecht, während andere gar überperformten. PSG hingegen fuhr den statistisch bittersten Abend ein.
Publiziert: vor 5 Minuten
PSG dürfte sich zu Recht grün und blau über die Nullnummer in Bilbao ärgern: Kein anderes Endergebnis war statistisch ungerechter.
Nur drei der total 18 Spiele der sechsten CL-Runde endeten Unentschieden. Das einzige torlose Remis ereignete sich dabei in Bilbao, wo der Athletic Club die vermeintliche Übermacht aus Paris zum Tanz bat. Wenig überraschend war das Starensemble von PSG dann auch deutlich besser, doch ein Treffer wollte und wollte einfach nicht gelingen. Nebst dem einen Punkt nahmen die Franzosen dadurch viel Frust mit nach Hause, denn so ungerecht wie das 0:0 im San Mamés war kein anderes Spiel dieses Champions-League-Spieltags.

xG-Fairness spricht eine deutliche Sprache

Mit dem xG-Wert ist es ja so eine Sache. Für die einen reine Fabelzahl, stellt er für andere ein guter Indikator für die Qualität einer Chance oder eines ganzen Spiels dar. Glaubt man dieser Statistik, hätte PSG in Bilbao 2,18 Treffer erzielen müssen. Die Hausherren auf der anderen Seite hatten Chancen, die zu 0,54 Toren hätten reichen sollen.

Beide scheiterten jedoch beim Versuch, ihre Chancen in Zählbares umzumünzen, wobei vor allem die Hauptstädter dem verpassten Sieg noch lange hinterhertrauern dürften. Denn: Ein Blick auf die xG-Fairness (ein Prozentsatz, der die beiden xG mit dem tatsächlichen Resultat vergleicht) attestiert den ungerechtesten Ausgang des gesamten Spieltags. Der Wert beträgt lediglich 26 Prozent. Bedeutet: Das Resultat entspricht der Performance der beiden Mannschaften auf dem Platz nur zu rund einem Viertel.

Inter–Liverpool als Musterschüler

Am anderen Ende der Skala steht der 1:0-Sieg von Liverpool bei Inter Mailand. Nicht wegen des umstrittenen Elfmeterpfiffs, der den kriselnden Reds letztlich den Sieg sicherte, sondern weil das Endergebnis zu 95 Prozent mit dem statistisch erwarteten Spielausgang übereinstimmt. 

Das zweitfairste Resultat der 6. Runde war der 2:1-Triumph von Manchester City beim taumelnden Real Madrid. Das Resultat erfüllt die Erwartungen aufgrund der Chancen im Spiel zu 94 Prozent. Alonso läuft seinen eigenen indes seit Wochen hinterher, weshalb bereits Berichte über mögliche Nachfolger kursieren.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
6
16
18
2
Bayern München
Bayern München
6
11
15
3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
6
11
13
4
Manchester City
Manchester City
6
6
13
5
Atalanta BC
Atalanta BC
6
2
13
6
Inter Mailand
Inter Mailand
6
8
12
7
Real Madrid
Real Madrid
6
6
12
8
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
3
12
9
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
6
11
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
6
11
12
Newcastle United
Newcastle United
6
7
10
13
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
6
4
10
15
FC Barcelona
FC Barcelona
6
3
10
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
19
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
-2
9
21
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Qarabag FK
Qarabag FK
6
-3
7
23
SSC Neapel
SSC Neapel
6
-5
7
24
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
6
-6
7
25
SL Benfica
SL Benfica
6
-2
6
26
Pafos FC
Pafos FC
6
-5
6
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
-5
5
29
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
6
-7
5
30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
FC Brügge
FC Brügge
6
-8
4
32
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
6
-4
3
33
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
6
-9
3
34
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
6
-13
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
6
-9
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Inter Mailand
Manchester City
Manchester City
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
