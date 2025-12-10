Bayern-Youngster Lennart Karl setzt seine beeindruckende Serie fort. Nach Toren gegen Brügge und Arsenal trifft er auch gegen Sporting Lissabon. Joshua Kimmich sieht ihn bereits in der Nationalelf.

Benjamin Gwerder

Lennart Karl sorgt weiter für elektrisierende Momente in der Fussballwelt. Seinen neusten Rekord stellt der 17-jährige Bayern-Spieler beim 3:1-Sieg gegen Sporting auf. Erstmals in der Geschichte der Champions League trifft mit Karl ein unter 18-Jähriger in drei Champions-League-Partien nacheinander (FC Brügge, Arsenal und Sporting).

Kein Wunder spricht in München inzwischen niemand mehr von einem Überraschungserfolg. Selbst gestandene Stars staunen über die Selbstverständlichkeit, mit der Karl jede Bühne erobert.

Für Kimmich gehört Karl in die Nationalmannschaft

Harry Kane, selbst im Bayern-Angriff gestandene Grösse, kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. «Er ist ein fantastischer Spieler. Das Beeindruckende ist, dass er keine Angst hat zu dribbeln», sagt der Engländer nach dem Sieg am Dienstag.

Auf die Frage, ob Karl schon reif für die Weltmeisterschaft ist, legt Kane nach: «Wer weiss? Wenn er so weiterspielt wie heute, hat er eine Chance.»

Auch Joshua Kimmich setzt ein deutliches Ausrufezeichen und befeuert die Nationalmannschaftsdebatte mit Nachdruck. «Ein Stammspieler bei Bayern München, vor allem jetzt, so wie wir gerade spielen, gehört dann auch in die Nationalmannschaft», erklärt der DFB-Kapitän. Für Kimmich steht fest: Karl lässt Nagelsmann «eigentlich keine Wahl». Ein Satz, der die Diskussion endgültig entfacht.

Nagelsmann war zuletzt zurückhaltend

Bundestrainer Julian Nagelsmann schlägt vor wenigen Wochen noch einen deutlich vorsichtigeren Ton an. «Generell bin ich kein Fan von diesem frühen Hype», warnt er auf einer Pressekonferenz. Trotzdem weiss Nagelsmann genau, wie wichtig Karl für seine Mannschaft werden könnte. Er sagt: «Wir haben nicht viele Spieler, die dem Profil von Lennart entsprechen.»

Auf dem Platz zeigt der Teenager jedenfalls keinerlei Anzeichen von Nervosität vor einem Auftritt unter Nagelsmann. Sein Treffer gegen Sporting passt perfekt ins Bild des Spielers, der jeden Schritt seiner Karriere mit verblüffender Leichtigkeit geht. Unter tosendem Applaus verlässt er in der 76. Minute das Feld, als hätte er die Allianz Arena schon seit Jahren im Griff.