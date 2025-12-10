DE
Kimmich und Kane Staunen
Fährt Bayern-Wunderkind an WM 2026?

Bayern-Youngster Lennart Karl setzt seine beeindruckende Serie fort. Nach Toren gegen Brügge und Arsenal trifft er auch gegen Sporting Lissabon. Joshua Kimmich sieht ihn bereits in der Nationalelf.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/6
Lennart Karl ist erst 17 Jahre alt.
Darum gehts

  • Lennart Karl stellt neuen Champions-League-Rekord auf und beeindruckt Mitspieler
  • Joshua Kimmich fordert Karls Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft
  • 17-jähriger Karl trifft in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Lennart Karl sorgt weiter für elektrisierende Momente in der Fussballwelt. Seinen neusten Rekord stellt der 17-jährige Bayern-Spieler beim 3:1-Sieg gegen Sporting auf. Erstmals in der Geschichte der Champions League trifft mit Karl ein unter 18-Jähriger in drei Champions-League-Partien nacheinander (FC Brügge, Arsenal und Sporting).

Kein Wunder spricht in München inzwischen niemand mehr von einem Überraschungserfolg. Selbst gestandene Stars staunen über die Selbstverständlichkeit, mit der Karl jede Bühne erobert.

Für Kimmich gehört Karl in die Nationalmannschaft

Harry Kane, selbst im Bayern-Angriff gestandene Grösse, kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. «Er ist ein fantastischer Spieler. Das Beeindruckende ist, dass er keine Angst hat zu dribbeln», sagt der Engländer nach dem Sieg am Dienstag.

Auf die Frage, ob Karl schon reif für die Weltmeisterschaft ist, legt Kane nach: «Wer weiss? Wenn er so weiterspielt wie heute, hat er eine Chance.»

Auch Joshua Kimmich setzt ein deutliches Ausrufezeichen und befeuert die Nationalmannschaftsdebatte mit Nachdruck. «Ein Stammspieler bei Bayern München, vor allem jetzt, so wie wir gerade spielen, gehört dann auch in die Nationalmannschaft», erklärt der DFB-Kapitän. Für Kimmich steht fest: Karl lässt Nagelsmann «eigentlich keine Wahl». Ein Satz, der die Diskussion endgültig entfacht.

Nagelsmann war zuletzt zurückhaltend

Bundestrainer Julian Nagelsmann schlägt vor wenigen Wochen noch einen deutlich vorsichtigeren Ton an. «Generell bin ich kein Fan von diesem frühen Hype», warnt er auf einer Pressekonferenz. Trotzdem weiss Nagelsmann genau, wie wichtig Karl für seine Mannschaft werden könnte. Er sagt: «Wir haben nicht viele Spieler, die dem Profil von Lennart entsprechen.»

Auf dem Platz zeigt der Teenager jedenfalls keinerlei Anzeichen von Nervosität vor einem Auftritt unter Nagelsmann. Sein Treffer gegen Sporting passt perfekt ins Bild des Spielers, der jeden Schritt seiner Karriere mit verblüffender Leichtigkeit geht. Unter tosendem Applaus verlässt er in der 76. Minute das Feld, als hätte er die Allianz Arena schon seit Jahren im Griff.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern München
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta BC
Atalanta BC
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Mailand
Inter Mailand
6
8
12
6
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
7
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
6
6
11
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City
Manchester City
5
5
10
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
6
4
10
14
FC Barcelona
FC Barcelona
6
3
10
15
Newcastle United
Newcastle United
5
7
9
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
22
SSC Neapel
SSC Neapel
5
-3
7
23
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
24
Pafos FC
Pafos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
26
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
6
-7
5
27
FC Brügge
FC Brügge
5
-5
4
28
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
29
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
5
-7
4
30
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
31
SL Benfica
SL Benfica
5
-4
3
32
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
6
-9
3
33
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Champions League
Champions League
FC Brügge
FC Brügge
Arsenal
Arsenal
