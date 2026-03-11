Bayern München deklassiert Atalanta mit 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Für Diskussionen sorgen jedoch die Gelben Karten für Kimmich und Olise wegen Zeitverzögerung. Die Szenen könnten für die beiden ein Nachspiel haben.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Gleich mit 6:1 fegt Bayern München Atalanta im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals vom Feld. Trotz der spielerisch eindeutigen Angelegenheit sorgt die Partie für Diskussionen: Haben Bayerns Joshua Kimmich und Michael Olise absichtlich eine Gelbe Karte in Kauf genommen?

Olise zögerte einen Eckball in der 77. Minute so lange hinaus, bis Schiedsrichter Espen Eskas gezwungen war, die Karte zu zücken. Nur sechs Zeigerumdrehungen später ähnelte sich die Szenerie, nur mit anderen Akteuren. Kimmich lässt sich bei einer Freistossausführung sehr viel Zeit, bricht seinen Anlauf immer wieder ab – ebenfalls Gelb. Es geht sogar so weit, dass Bergamos Yunus Musah auf den ruhenden Ball zustürmt und den Ball wegspediert – was auch ihm eine Verwarnung einbringt.

Kimmich nervt sich

Doch warum das Ganze? Die beiden waren vor der Partie vorbelastet und verpassen jetzt das Rückspiel zu Hause gesperrt – als «Vorsichtsmassnahme» sozusagen, um eine Gelb-Sperre zu einem späteren Zeitpunkt zu umgehen.

Im Interview bei Prime will FCB-Captain Kimmich von einer absichtlichen Karte nichts wissen: «An sich war es unnötig, ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht, man will nicht ins Pressing reinspielen.» Mit ernster Mine schiebt der 31-Jährige nach: «Ich glaube, wenn jetzt nicht der gegnerische Spieler auf mich zustürmt, gibt er auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte den Ball gerade rausspielen. Am Ende war es zu spät. Es ist ärgerlich.»

Auch bei seinem Trainer Vincent Kompany sind die Karten kein Thema. «Ich spreche nicht über Gelbe Karten, dafür war die Leistung zu gut heute», so der FCB-Coach. Eine Absprache soll es nicht gegeben haben.

TV-Experten verstehen es

So einfach kommen die Bayern-Stars mit Kimmichs Erklärung aber nicht davon. Prime-Experte und Ex-Teamkollege Mats Hummels sagt in der Analyse: «Ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist. Ich finde es wunderbar, wie er es erklärt hat.» Er selbst sei ebenfalls in dieser Situation gewesen, habe es aber nicht geschafft, eine Verwarnung zu holen.

Ein Problem, das Ex-Gladbach-Profi Christoph Kramer nicht kennt: «Also ich fands jetzt nicht so schwer. Ich habe dem Schiri gesagt: ‹Ich brauche eine Gelbe Karte. Solls dreckig werden oder nicht?›» Daraufhin habe er seinen Gegner geschubst und die Karte bekommen.

Ramos als Mahnmal

Doch die Aktion könnte für Kimmich und Olise nach hinten losgehen. 2019 holte sich Sergio Ramos, damals noch bei Real Madrid, nach dem Hinspiel gegen Ajax Amsterdam absichtlich Gelb und liess das auch durchblicken. Die Uefa sanktionierte das mit einer zusätzlichen Spielsperre. Dazu gekommen ist es aber nicht, weil Real ohne den Abwehrboss das Rückspiel mit 1:4 verlor und ausschied – ein Schicksal, dass die Bayern aber nicht ereilen dürfte.

Bislang wurde von der Uefa noch nichts kommuniziert. Die Angelegenheit wird aber sicher besprochen. Sollte der Verband zum Entschluss kommen, dass es Absicht war, dürften Kimmich und Olise auch das Hinspiel des Viertelfinals verpassen.

