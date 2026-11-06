Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Bei Napoli zerfleischen sich die Spieler gerade gegenseitig. Die Öffentlichkeit kriegt das am Mittwoch beim Champions-League-Spiel in Porto in mehreren Facetten hautnah mit. So klagt etwa Matteo Politano (33) laut «La Repubblica» nach der 1:4-Pleite gegenüber Sky Sport: «Ich würde mir wünschen, dass ab und zu auch mal ein anderer Teamkollege eine Erklärung abgibt und nicht immer nur wir Italiener.»

Bereits während der Partie geraten Kevin De Bruyne (35) und Lorenzo Lucca (26) aneinander. Als der Belgier am gegnerischen Strafraum in der Schlussphase vom Ball getrennt wird, geht sein Blick direkt zum eben erst eingewechselten Italiener. Nachdem Billy Gilmour (25) mit seinem Abschluss aus der Distanz anschliessend das Tor verfehlt hat, schaut De Bruyne erneut Lucca vorwurfsvoll an und verwirft dazu die Hände. Das lässt sich der Stürmer nicht bieten. «Verpiss dich», brüllt Lucca gemäss Lippenlesern dreimal in Richtung des ehemaligen Starspielers von Manchester City.

Es ist offensichtlich. Bei Napoli hängt der Haussegen gewaltig schief. Sportlich läuft es in dieser Saison sehr bescheiden beim Serie-A-Champion von 2025. Die Niederlage gegen Porto ist wettbewerbsübergreifend bereits die siebte im 14. Pflichtspiel. Was natürlich auch auf den Magen schlägt: die vielen Verletzten. Am kommenden Sonntag empfängt Napoli in der Meisterschaft den noch ungeschlagenen Spitzenreiter Lazio Rom. Laut Sky Sport werden dann zehn Spieler nicht zur Verfügung stehen.

Trainer Massimiliano Allegri (59), erst seit letztem Juli im Amt, ist wahrlich nicht zu beneiden. Im Estadio do Dragao bringt er von fünf einsatzbereiten Feldspielern draussen auf der Bank nur drei frische Kräfte. Die beiden Teenager Andrea Chiummariello (18) und Claudio Lieto (18) will er nicht ins kalte Champions-League-Wasser werfen. Allegri attestiert im Interview mit Sky Sport seiner Mannschaft bei der Niederlage in Porto 70 Minuten lang «ein gutes Spiel».

Anderer Ansicht ist diesbezüglich Rasmus Højlund (23): «Ich stimme Allegri nicht zu, wir haben kein gutes Spiel gemacht», wird der Stürmer, der zusätzlich von einer «dunklen Phase» spricht, vom «Corriere dello Sport» zitiert. «Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wütend ich bin», äussert sich auch Scott McTominay (29). «Jeder von uns muss in den Spiegel schauen und sich fragen, was er noch mehr geben kann.» Klartext also von einem Dänen und einem Schotten – so viel zu Politanos Klage.

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