Real steht unmittelbar vor Verpflichtung von ManUtd-Juwel

Der 16-jährige JJ Gabriel steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Manchester United zu Real Madrid. Dabei schauen mehrere Top-Teams in die Röhre.

Darum gehts Real Madrid steht laut «Marca» kurz vor der Verpflichtung von JJ Gabriel von Manchester United

PSG, Bayern, Manchester City, Chelsea und Barcelona waren ebenfalls an Gabriel interessiert

United erhält wegen eines fehlenden Profivertrags nur rund 300'000 Pfund Ausbildungsentschädigung

Cédric Heeb Redaktor Sport

Real Madrid steht kurz davor, eines der vielversprechendsten jungen Talente des europäischen Fussballs zu verpflichten. Laut «Marca» ist die Ankunft des 16-jährigen JJ Gabriel von Manchester United nur noch eine Frage der Zeit.

Der spanische Rekordmeister soll sich demnach im Wettlauf gegen europäische Top-Klubs wie PSG, Bayern, Manchester City, Chelsea und Barcelona durchgesetzt haben. Alle haben Interesse gezeigt, nachdem Gabriel im September offiziell um seine Freigabe von Manchester United gebeten hatte.

Der junge Stürmer, der am 6. Oktober 16 Jahre alt wurde, hat bereits alle Jugendnationalmannschaften Englands durchlaufen und beeindruckte in dieser Saison mit einem Hattrick in der Youth League gegen Sabah. Bei United stellte er Rekorde auf: Mit nur 14 Jahren debütierte er im U18-Team und schoss bereits in der folgenden Saison 26 Tore in 29 Spielen, was ihm den Titel des besten U18-Spielers der Premier League einbrachte.

Keine Ablöse fällig

In den vergangenen Wochen trainierte Gabriel bereits mit einem privaten Coach in Spanien, während die Verhandlungen mit Real Madrid abgeschlossen werden. Laut «Marca» wird United aufgrund eines fehlenden Profi-Vertrags lediglich rund 300'000 Pfund an Ausbildungsentschädigung erhalten – eine verschwindend geringe Summe für einen Spieler, dessen Marktwert von den Red Devils angeblich auf über 100 Millionen Euro geschätzt werden soll. Der Plan: Gabriel soll zunächst für die 2. Mannschaft spielen, bevor José Mourinho und sein Team ihn behutsam an die erste Mannschaft heranführen.