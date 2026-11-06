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Top-Klubs gehen leer aus
Real steht unmittelbar vor Verpflichtung von ManUtd-Juwel

Der 16-jährige JJ Gabriel steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Manchester United zu Real Madrid. Dabei schauen mehrere Top-Teams in die Röhre.
Publiziert: vor 2 Minuten
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JJ Gabriel soll vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen.
Foto: Imago

Darum gehts

  • Real Madrid steht laut «Marca» kurz vor der Verpflichtung von JJ Gabriel von Manchester United
  • PSG, Bayern, Manchester City, Chelsea und Barcelona waren ebenfalls an Gabriel interessiert
  • United erhält wegen eines fehlenden Profivertrags nur rund 300'000 Pfund Ausbildungsentschädigung
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Cédric HeebRedaktor Sport

Real Madrid steht kurz davor, eines der vielversprechendsten jungen Talente des europäischen Fussballs zu verpflichten. Laut «Marca» ist die Ankunft des 16-jährigen JJ Gabriel von Manchester United nur noch eine Frage der Zeit.

Der spanische Rekordmeister soll sich demnach im Wettlauf gegen europäische Top-Klubs wie PSG, Bayern, Manchester City, Chelsea und Barcelona durchgesetzt haben. Alle haben Interesse gezeigt, nachdem Gabriel im September offiziell um seine Freigabe von Manchester United gebeten hatte.

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Der junge Stürmer, der am 6. Oktober 16 Jahre alt wurde, hat bereits alle Jugendnationalmannschaften Englands durchlaufen und beeindruckte in dieser Saison mit einem Hattrick in der Youth League gegen Sabah. Bei United stellte er Rekorde auf: Mit nur 14 Jahren debütierte er im U18-Team und schoss bereits in der folgenden Saison 26 Tore in 29 Spielen, was ihm den Titel des besten U18-Spielers der Premier League einbrachte.

Keine Ablöse fällig

In den vergangenen Wochen trainierte Gabriel bereits mit einem privaten Coach in Spanien, während die Verhandlungen mit Real Madrid abgeschlossen werden. Laut «Marca» wird United aufgrund eines fehlenden Profi-Vertrags lediglich rund 300'000 Pfund an Ausbildungsentschädigung erhalten – eine verschwindend geringe Summe für einen Spieler, dessen Marktwert von den Red Devils angeblich auf über 100 Millionen Euro geschätzt werden soll. Der Plan: Gabriel soll zunächst für die 2. Mannschaft spielen, bevor José Mourinho und sein Team ihn behutsam an die erste Mannschaft heranführen.

LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
11
34
30
2
Atletico Madrid
Atletico Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
11
3
23
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
Sevilla FC
Sevilla FC
11
-2
17
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
4
15
8
RC Deportivo La Coruna
RC Deportivo La Coruna
11
1
14
9
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
10
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
11
0
12
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
-2
12
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
13
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
14
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
11
-1
11
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-11
11
16
Racing Santander
Racing Santander
11
-14
11
17
Elche CF
Elche CF
11
-4
10
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valencia CF
Valencia CF
11
-9
9
20
FC Malaga
FC Malaga
11
-13
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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