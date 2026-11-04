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«Grosse Freude»
Sitzt Tennis-Legende Nadal bald im Real-Vorstand?

Rafael Nadal ist seit Jahren bekennender Fan und Ehrenmitglied von Real Madrid. Nun könnte er auch bald im Vorstand der Königlichen sitzen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Könnte bald im Vorstand von Real Madrid sein: Tennis-Legende Rafael Nadal.
Foto: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der Vorstand von Real Madrid könnte bald prominenten Zuwachs erhalten: Wie die Königlichen am Mittwoch schreiben, schlägt ihr Vorstand den Delegierten die Tennis-Legende Rafael Nadal (40) als neues Mitglied des leitenden Gremiums vor. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger ist bereits Ehrenmitglied bei den Königlichen.

«Sein Talent, sein unermüdlicher Wille zur ständigen Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Mitspielern sowie sein solidarisches Engagement machen ihn zu einem Vorbild», begründet der Vorstand seinen Entscheid. Diese Werte seien auch fest in der Identität von Real Madrid verankert.

Nadal bedankt sich seinerseits auf X für die Nominierung – und schreibt dazu: «Ich habe den Vorschlag mit grosser Freude und dem Wunsch, dazuzulernen und so viel beizutragen, wie ich kann, akzeptiert.» Dazu postet der Mallorquiner ein Foto, das ihn als kleines Kind im Trikot von Real Madrid zeigt.

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Ob Nadal tatsächlich in den Real-Vorstand aufgenommen wird, entscheidet sich am 21. November – dann findet in Madrid die Generalversammlung der Königlichen statt.

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SP
TD
PT
1
FC Barcelona
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11
34
30
2
Atletico Madrid
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11
14
28
3
Real Madrid
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11
18
27
4
Real Betis Balompie
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11
3
23
5
Real Sociedad
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11
0
19
6
Sevilla FC
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11
-2
17
7
Athletic Bilbao
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10
4
15
8
RC Deportivo La Coruna
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11
1
14
9
Villarreal CF
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11
0
12
10
RC Celta de Vigo
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11
0
12
11
Deportivo Alaves
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11
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12
12
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10
-5
12
13
Getafe CF
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11
-8
12
14
RCD Espanyol Barcelona
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11
-1
11
15
CA Osasuna
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11
-11
11
16
Racing Santander
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11
-14
11
17
Elche CF
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11
-4
10
18
Levante UD
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11
-5
10
19
Valencia CF
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11
-9
9
20
FC Malaga
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