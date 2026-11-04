Der Vorstand von Real Madrid könnte bald prominenten Zuwachs erhalten: Wie die Königlichen am Mittwoch schreiben, schlägt ihr Vorstand den Delegierten die Tennis-Legende Rafael Nadal (40) als neues Mitglied des leitenden Gremiums vor. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger ist bereits Ehrenmitglied bei den Königlichen.
«Sein Talent, sein unermüdlicher Wille zur ständigen Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Mitspielern sowie sein solidarisches Engagement machen ihn zu einem Vorbild», begründet der Vorstand seinen Entscheid. Diese Werte seien auch fest in der Identität von Real Madrid verankert.
Nadal bedankt sich seinerseits auf X für die Nominierung – und schreibt dazu: «Ich habe den Vorschlag mit grosser Freude und dem Wunsch, dazuzulernen und so viel beizutragen, wie ich kann, akzeptiert.» Dazu postet der Mallorquiner ein Foto, das ihn als kleines Kind im Trikot von Real Madrid zeigt.
Ob Nadal tatsächlich in den Real-Vorstand aufgenommen wird, entscheidet sich am 21. November – dann findet in Madrid die Generalversammlung der Königlichen statt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
11
34
30
2
Atletico Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompie
11
3
23
5
Real Sociedad
11
0
19
6
Sevilla FC
11
-2
17
7
Athletic Bilbao
10
4
15
8
RC Deportivo La Coruna
11
1
14
9
Villarreal CF
11
0
12
10
RC Celta de Vigo
11
0
12
11
Deportivo Alaves
11
-2
12
12
Rayo Vallecano
10
-5
12
13
Getafe CF
11
-8
12
14
RCD Espanyol Barcelona
11
-1
11
15
CA Osasuna
11
-11
11
16
Racing Santander
11
-14
11
17
Elche CF
11
-4
10
18
Levante UD
11
-5
10
19
Valencia CF
11
-9
9
20
FC Malaga
11
-13
5