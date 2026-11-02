Johan Manzambi ist mit Aston Villa perfekt in die Champions League gestartet. Am Dienstag wartet mit dem FC Barcelona die erste ganz grosse Knacknuss. Spielt der Nati-Youngster im Camp Nou allenfalls sogar gegen seinen zukünftigen Klub?

Carlo Steiner Redaktor Sport

Istanbul, 20. Mai 2026: Johan Manzambi (21) spielt mit dem SC Freiburg, der sich auch dank den Toren des Nati-Juwels sensationell für den Europa-League-Final qualifiziert hat, gegen Aston Villa. Die Engländer gewinnen mit 3:0 und holen sich den ersten grossen Titel seit ihrem Triumph im Europapokal der Landesmeister (Vorläufer der Champions League) 1982.

Es soll das letzte Spiel von Manzambi im Freiburg-Trikot bleiben. Zwei Monate später wechselt der Mittelfeldspieler für die Schweizer Rekordsumme von rund 60 Millionen Franken zum Final-Gegner aus Birmingham. Eine Geschichte, die sich auf ähnliche Weise wiederholen könnte.

Laut dem ehemaligen Aston-Villa-Scout Bryan King (79) beobachtet der FC Barcelona den Nati-Spieler nämlich bereits ganz genau, wie der ehemalige Goalie gegenüber dem Portal Footballinsider erklärte. Am Dienstag trifft der Tabellenneunte der Premier League, der in der Champions League seine ersten drei Spiele allesamt gewonnen hat, im Camp Nou auf Barcelona. Zieht es Manzambi tatsächlich nach Katalonien, dürften noch viele Spiele im Barça-Wohnzimmer folgen.

Seit Manzambi fit ist, läufts

Nach holprigem Saisonstart mit einem Punkt aus drei Ligaspielen, während denen Manzambi aufgrund seiner Knieverletzung von der WM noch fehlte, drehte Aston Villa auf. In den bisher sieben Spielen mit Manzambi holte man vier Siege und zwei Remis. Der Schweizer lieferte dabei bereits drei Tore und vier Vorlagen und erobert die Herzen der englischen Fans im Nu. Der Fangesang «Manzambi, Manzambi, bi, bi» zur Melodie des Cranberries-Songs «Zombie» hat Kultpotenzial. Macht ihr Schützling aber so weiter, könnte das Lied schon schneller wieder Geschichte sein, als dem Villa-Anhang lieb ist.

1:01 Melodie von Klassiker: So tönt der Fangesang der Villans für Johan Manzambi