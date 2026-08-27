Nachdem sich am Mittwoch AEK Athen, Viking Stavanger, Slovan Bratislava und Fenerbahçe für die Königsklasse qualifiziert haben, stehen alle 36 Teilnehmer fest. Am Donnerstag folgt die Auslosung für die Ligaphase. Hier gibts alles, was du dazu wissen musst.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Donnerstag um 18 Uhr findet in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase statt

36 Teams werden in vier Töpfe aufgeteilt, basierend auf Klubkoeffizienten

Es gibt Restriktionen bei der Auslosung

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Wann findet die Auslosung statt?

Heute Donnerstag blickt die Fussballwelt gespannt nach Monaco: Im Grimaldi Forum wird ab 18 Uhr die Ligaphase der Champions League 2026/27 ausgelost.

Wer überträgt die Auslosung?

Bei Blick bist du natürlich im Liveticker mit dabei und verpasst nichts. Zudem überträgt Blue Zoom das Geschehen im Free-TV.

Wie viele Lostöpfe gibt es?

Wie im Vorjahr werden die 36 Teams vier Töpfen zugeordnet. Abgesehen vom Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der automatisch im ersten Topf landet, entscheidet nur der Uefa-Klubkoeffizient über die Einteilung.

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Wie läuft die Auslosung ab?

Die Uefa setzt auch bei der diesjährigen Auslosung auf ein Softwaresystem, das die jeweiligen Teams nach der Ziehung ihrer Loskugel automatisch zuordnet. Letztlich ist egal, in welchem Topf ein Team ist: Aus jedem Topf (auch dem eigenen) werden zwei Teams zugelost, gegen die eine Mannschaft dann in der Ligaphase spielt, so dass am Ende acht Partien feststehen.

Gibt es verbotene Partien?

Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind ausgeschlossen, bei den Gegnern dürfen maximal zwei aus demselben Verband kommen. Ein Beispiel: Trifft Bayern München auf Arsenal und Manchester City, ist ein drittes englisches Duell gegen Manchester United ausgeschlossen. Auch ein Spiel gegen den BVB, Leipzig oder Stuttgart wird es nicht geben.

Ausserdem kommt eine spezielle Regel zum Tragen: Der FC Liverpool kann nicht schon wieder zu Hause auf Real Madrid treffen. Eine Uefa-Regel (Artikel 16.03 der Klubwettbewerbsregularien) verhindert, dass identische Paarungen mit demselben Heimteam in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten stattfinden. Ein Duell der beiden Giganten im Santiago Bernabeu in Madrid wäre aber möglich.

Was musst du noch wissen?

Die genauen Spieldaten und Anstosszeiten gibt die Uefa spätestens am Samstag, 29. August 2026, bekannt. Die Ligaphase der Champions League startet am 8. September. Wie in der Vorsaison werden alle Partien des letzten Spieltags zeitgleich am 27. Januar 2027 angepfiffen.