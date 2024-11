50'000 Berechnungen zeigen: Verlieren ist für YB verboten

YB läuft auf dem Zahnfleisch. Für das Schachtar-Spiel musste das Kader mit U21-Spielern aufgefüllt werden. Just in jenem Match, den man gewinnen muss, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

1/7 Ungewohnt auf links? Lewin Blum. Die wahrscheinlichste Lösung für das Füllen der Lücke in der Abwehr. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Wie das so ist im überhitzten Fussball-Business werden für alle Eventualitäten Rechnungen, Hochrechnungen und Wahrscheinlichkeits-Rechnungen angestellt. Erst recht, wenn ein Wettbewerb neu und deshalb mit vielen Unwägbarkeiten beladen ist. Wie im Fall der neuen Ligaphase der Champions League. Alles fragen sich: Wie viele Punkte braucht es, um unter die ersten Acht zu kommen? Wie viele für Platz 24, der für die Achtelfinal-Playoffs berechtigt?

Die Datenanalysten von Opta Sports haben die Ligaphase 50'000-mal simuliert und errechnet, dass 17 Punkte immer reichen, um in den Top-8 zu landen. Und 15 Punkte in 73 Prozent der Fälle. Diese Zahlen sind für YB irrelevant, das werden die Berner nicht mehr stemmen. Doch wie sieht mit Platz 24 aus? Da reichen elf Punkte hundertprozentig. Zehn zu 99 Prozent. Und neun zu 69 Prozent.

U21-Spieler im Kader, weil so viele verletzt sind

Schaut man sich das YB-Restprogramm an, so ist klar: gegen Schachtar, das zudem keinen Heimvorteil hat, stehen die Berner unter Siegzwang. Dann müssen sie auch Roter Stern im Wankdorf schlagen. Und aus den anderen drei Spielen gegen das derzeit sehr starke Atalanta Bergamo sowie in Stuttgart und bei Celtic Glasgow irgendwie auf zwei, drei Punkte kommen.

Schwierig. Aber nicht unmöglich. «Als YB wollen wir alle Spiele gewinnen, in die wir steigen», sagt Trainer Joël Magnin. «Auch hier. Und wir haben gegen Inter Mailand gezeigt, dass wir zu guten Leistungen fähig sind.»

Was die ganze Sache natürlich massiv erschwert, sind die vielen Ausfälle in der Defensive. In der Innenverteidigung bedeutet das Fehlen von Camara, Zoukrou und Pfeiffer zwei Dinge: Erstens hat Captain Loris Benito keine Möglichkeit, Schonungsphasen einzulegen und das eine oder andere Spiel auszulassen. Selbst in der Nationalmannschaft ist er eine Option, um den verletzten Nico Elvedi entscheidenden Nations-League-Spielen zu ersetzen.

Und zweitens muss Mittelfeldspieler Sandro Lauper bis auf Weiteres hinten spielen. Gegen Inter Mailand, Basel und den FCZ hat er das exzellent getan. Immerhin zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer am Horizont für das Spiel in Lugano (16.30 Uhr) ab: Ali Camara könnte schon dann sein Comeback geben. Dasselbe gilt für Jaouen Hadjam. Das ist auch bitter nötig, denn YB muss sein Kader für den Auftritt gegen Schachtar mit U21-Spielern auffüllen.

Als Blum Mann des Spiels war ...

Und neben Hadjam fällt ja auch der zweite Linksverteidiger Conté aus. So wird Rechtsverteidiger Lewin Blum wohl hinten links spielen. Das ist die naheliegendste Lösung. Auch wenn Magnin sagt, dass es entweder Blum oder Athekame sein wird. Doch bei Blum gibts ja diesen Lewin-Moment als grossartige Erinnerung. Das Game-Winning-Goal in der Champions League gegen Roter Stern letzte Saison, als die Berner auch unter Siegpflicht standen, um europäisch zu überwintern. Blum wurde dann auch gleich zum Man of the Match gekürt. Und das Beste am Ganzen. Das Tor hat er mit … links gemacht.

Der Berner erinnert sich: «Das war ein sehr schöner Moment an einem speziellen Abend, der mir geblieben ist. Solche Nächte wünscht man sich natürlich immer.» Und der linke Fuss? Er sei so trainiert worden, diesen immer einsetzen zu können. «So kann ich mit dem linken durchaus umgehen. Aber klar ist der rechte der Stärkere.»

Wie auch immer. Ob links oder rechts. Ob U21- oder Nati-Spieler. Ob in der Meisterschaft gesperrt oder nicht. Für YB gibt es an diesem Abend auf Schalke nur eine Zahl: die drei. Drei Punkte.