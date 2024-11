Es war die Szene des Wochenendes: YB-Monteiro wirft, nachdem ihm ein Elfmeter verwehrt wurde, einen Schuh in Richtung Gegenspieler Kryeziu. Jetzt hat die Liga eine Sperre ausgesprochen.

1/4 Joel Monteiro wird für seinen Schuhwurf am Wochenende zwei Spiele gesperrt. Foto: Pius Koller

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der Schuh drückt bei YB an mehreren Stellen. Neben zahlreichen Verletzungen, hauptsächlich in der Defensive, kommt nach dem Schuhwurf-Eklat rund um Joel Monteiro (25) auch noch eine Sperre in der Offensive dazu: Die Liga zieht den YB-Angreifer nach seinem Aussetzer im Letzigrund gegen den FCZ (0:0) für zwei Spiele aus dem Verkehr.

Der Schweizer Neo-Nationalspieler warf nach einem – für Blick-Experte Urs Meier zu Unrecht – nicht gegebenen Penalty seinen Schuh im Frust weg und traf Gegenspieler Mirlind Kryeziu damit. Zwei Spielsperren für eine direkte Rote Karte entsprechen im Prinzip der Mindeststrafe.

2:12 Kryeziu über Schuhwurf: «Ich weiss eigentlich gar nicht, was passiert ist»

