Der Champions-League-Abend im Konferenzticker

Alle Spiele auf einen Blick
Das sind die Paarungen des Abends, die es alle auch im separaten Ticker gibt:
Napoli – Chelsea
Borussia Dortmund – Inter Mailand
Barcelona – Kopenhagen
Benfica – Real Madrid
Union Saint-Gilloise – Atalanta
PSV Eindhoven – Bayern München
Paris Saint-Germain – Newcastle
Pafos FC – Slavia Prag
Manchester City – Galatasaray
Liverpool – Karabach
Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur
FC Brügge – Olympique Marseille
Bayer Leverkusen – Villarreal
Atlético Madrid – Bodö/Glimt
Athletic Bilbao – Sporting Lissabon
AS Monaco – Juventus Turin
Arsenal – Kairat Almaty
Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus
Heute Abend gehts rund in der Königsklasse
Willkommen zum Mega-Abend der Champions League. 18 Spiele parallel, darunter Leckerbissen wie Napoli – Chelsea, Dortmund – Inter oder PSG – Newcastle. Total 30 Teams kämpfen noch um die direkte Achtelfinal-Quali oder gar ums Überleben in der Königsklasse. Spannung pur! Die komplette Ausgangslage erklären wir dir hier.
Im Konferenzticker halten wir dich über alle Spiele auf dem Laufenden. Experte Pajtim Kasami gibt seine Einschätzungen zum Geschehen ab.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
7
-14
1