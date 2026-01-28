DE
18-Spiele-Wahnsinn
Der Champions-League-Abend im Konferenzticker

Die Liga-Phase der Champions League geht in die letzte Runde. Der Mega-Abend bringt die 18 Spiele parallel. Im Konferenzticker bleibst du über alles auf dem Laufenden.
Publiziert: 10:55 Uhr
|
Aktualisiert: 10:56 Uhr
27.01.2026, 15:03 Uhr
08:10 Uhr

Alle Spiele auf einen Blick

Das sind die Paarungen des Abends, die es alle auch im separaten Ticker gibt:

Napoli – Chelsea
Borussia Dortmund – Inter Mailand
Barcelona – Kopenhagen
Benfica – Real Madrid
Union Saint-Gilloise – Atalanta
PSV Eindhoven – Bayern München
Paris Saint-Germain – Newcastle
Pafos FC – Slavia Prag
Manchester City – Galatasaray
Liverpool – Karabach
Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur
FC Brügge – Olympique Marseille
Bayer Leverkusen – Villarreal
Atlético Madrid – Bodö/Glimt
Athletic Bilbao – Sporting Lissabon
AS Monaco – Juventus Turin
Arsenal – Kairat Almaty
Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus

07:41 Uhr

Heute Abend gehts rund in der Königsklasse

Willkommen zum Mega-Abend der Champions League. 18 Spiele parallel, darunter Leckerbissen wie Napoli – Chelsea, Dortmund – Inter oder PSG – Newcastle. Total 30 Teams kämpfen noch um die direkte Achtelfinal-Quali oder gar ums Überleben in der Königsklasse. Spannung pur! ​Die komplette Ausgangslage erklären wir dir hier.

Im Konferenzticker halten wir dich über alle Spiele auf dem Laufenden. Experte Pajtim Kasami gibt seine Einschätzungen zum Geschehen ab.

Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
FK Kairat Almaty
FK Kairat Almaty
Paphos FC
Paphos FC
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Slavia Prag
Slavia Prag
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
FC Brügge
FC Brügge
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Villarreal
Villarreal
Real Madrid
Real Madrid
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
SSC Neapel
SSC Neapel
Juventus Turin
Juventus Turin
Inter Mailand
Inter Mailand
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Chelsea
Chelsea
Arsenal
Arsenal
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
FC Bayern München
