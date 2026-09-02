Petar Djordjevic Redaktor Sport

Xamax-Verteidiger Modibo Camara (23) wird für drei Spiele gesperrt. Das teilt die Challenge League am Mittwoch mit. Der Franzose musste am Dienstagabend beim Spiel gegen Yverdon wegen einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation vom Platz.

Camara verpasst damit die Xamax-Spiele gegen Winterthur am Freitag, Stade Nyonnais (11. September) und Rapperswil-Jona (18. September). Ausserdem sind Rapperswil-Stürmer Raul Bobadilla (39) und Winterthur-Mittelfeldspieler Antonio Marchesano (35) für je ein Spiel gesperrt. Beide wurden in ihren jeweiligen Partien mit zwei Gelben Karten vom Platz gestellt.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen