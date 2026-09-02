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Wegen Tätlichkeit
Xamax-Verteidiger kassiert drei Spielsperren

Drei Spieler müssen die nächste Challenge-League-Runde aussetzen. Besonders hart trifft es Xamax-Verteidiger Modibo Camara.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Modibo Camara (l.) wird für drei Spiele gesperrt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Xamax-Verteidiger Modibo Camara (23) wird für drei Spiele gesperrt. Das teilt die Challenge League am Mittwoch mit. Der Franzose musste am Dienstagabend beim Spiel gegen Yverdon wegen einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation vom Platz. 

Camara verpasst damit die Xamax-Spiele gegen Winterthur am Freitag, Stade Nyonnais (11. September) und Rapperswil-Jona (18. September). Ausserdem sind Rapperswil-Stürmer Raul Bobadilla (39) und Winterthur-Mittelfeldspieler Antonio Marchesano (35) für je ein Spiel gesperrt. Beide wurden in ihren jeweiligen Partien mit zwei Gelben Karten vom Platz gestellt.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
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6
8
14
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
6
4
12
3
SC Kriens
SC Kriens
6
4
10
4
FC Winterthur
FC Winterthur
6
5
9
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
6
0
9
6
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
6
0
8
7
FC Aarau
FC Aarau
6
-2
8
8
FC Wil
FC Wil
6
-7
5
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-5
4
10
FC Stade Nyonnais
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6
-7
2
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