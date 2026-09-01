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Aufsteiger überrascht weiter
Winti stolpert über Challenge-League-Schlusslicht

Der FC Winterthur spielt gegen Nyon nur 2:2 und lässt die nächsten Punkte liegen. Derweil überrascht Kriens weiterhin und Tabellenführer Stade-Lausanne-Ouchy fährt einen weiteren Sieg ein.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Winterthur und Nyon teilen sich die Punkte.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Nachdem es am Freitag gegen den Tabellenführer Stade-Lausanne-Ouchy ein Remis gegeben hat, muss der FC Winterthur wieder die Punkte teilen – dieses Mal aber mit dem Schlusslicht Nyon. Auswärts kommen die Eulachstädter nur zu einem 2:2.

Elias Maluvunu sorgt zunächst für die frühe Führung des Super-League-Absteigers (3.), dann bringt er sein Team nach dem Ausgleich von Mardochée Miguel (22.) wieder in Front (44.). Doch nach exakt einer Stunde gleicht Francesco Lentini den Spielstand wieder aus. Weitere Tore fallen nicht.

Dennoch macht der FCW einen Rang gut und ist neu auf dem 4. Platz. Dies, weil Yverdon den bisherigen Tabellenvierten Xamax im Neuenburgersee-Derby mit 2:1 bezwingt. Varol Tasar ist der Held für die Waadtländer, der in der 92. Minute den Siegtreffer erzielt.

Das zweite Unentschieden des Abends gibts an einem anderen See. In Rapperswil holt sich Kriens, der Aufsteiger aus der Promotion League, den nächsten Punkt. Beim 1:1 trifft Nico Siegrist zunächst zur Führung der Luzerner (62.), ehe Salifou Diarrassouba den St. Gallern mit seinem Tor (75.) einen Zähler rettet. Den 2. Tabellenplatz muss Kriens aber an Yverdon abgeben.

Im vierten Spiel des Dienstagabends gibt sich Spitzenreiter SLO einmal mehr souverän und feiert einen komfortablen 3:0-Sieg gegen Étoile Carouge.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
6
8
14
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
6
4
12
3
SC Kriens
SC Kriens
6
4
10
4
FC Winterthur
FC Winterthur
6
5
9
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
6
0
9
6
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
6
0
8
7
FC Aarau
FC Aarau
6
-2
8
8
FC Wil
FC Wil
6
-7
5
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-5
4
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-7
2
Aufstieg
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