DE
FR
Abonnieren
Hier rutscht dem Rappi-Goalie den Ball durch die Lappen
2:00
Highlights im Video:Hier rutscht dem Rappi-Goalie den Ball durch die Lappen

Ouchy bleibt ungeschlagen
Joker rettet Winterthur spät einen Punkt

Stade-Lausanne-Ouchy überrascht in der Challenge League weiter. Die Waadtländer punkten auch auf der Winterthurer Schützenwiese. Lange steuern sie sogar auf einen Sieg zu.
Publiziert: 22:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/4
Fabien Rohner rettet Winterthur im Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy spät einen Punkt.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es ist lange ein Spiel zum Verzweifeln für den FC Winterthur: Der Super-League-Absteiger drückt in der zweiten Halbzeit gegen Lausanne-Ouchy auf den Ausgleich und kommt auch zu seinen Chancen. Nur: Den Zürchern fehlt es auf der heimischen Schützenwiese an der nötigen Präzision. Und wenn der Ball auf das Tor kommt, steht Ouchy-Keeper Seji im Weg.

Bis zur 93. Minute. Da findet Golliard im gegnerischen Strafraum Rohner – und nun lässt der Joker Seji mit einem überlegten Abschluss in die untere linke Torecke keine Abwehrchance. Damit gleichen die Zürcher das 1:0 der Gäste durch Sartoretti nach 10 Minuten doch noch aus. Der Mittelstürmer hat einen Elfmeter nach einem Foul von Ottiger an Bouchlarhem cool verwandelt.

Trotz des späten Frusts bleibt Lausanne-Ouchy auch nach dem schwierigen Gastspiel auf der Schützenwiese ungeschlagen – und grüsst damit weiterhin von der Tabellenspitze der Challenge League.

Aufsteiger schlägt dezimiertes Nyon

Erster Verfolger der Waadtländer ist neu etwas überraschend Aufsteiger Kriens. Die Zentralschweizer feiern mit dem 3:0 gegen Nyon, das während der gesamten zweiten Halbzeit nach einer Tätlichkeit von Stürmer Londja in Unterzahl spielen muss, im fünften Spiel den bereits dritten Saisonsieg. Grosser Mann im heimischen Kleinfeld ist Doppeltorschütze Rufener.

Mit dem Sieg lässt Kriens Yverdon und Xamax hinter sich – beide straucheln in der fünften Runde: Die Waadtländer kommen zuhause gegen Wil nicht über ein 1:1 hinaus. Die Neuenburger müssen auswärts in Aarau eine 1:2-Niederlage hinnehmen – Mulajs Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kommt nach dem Aarauer Doppelschlag durch Guindo (65.) und Beka Beka (69.) zu spät.

Im fünften Challenge-League-Spiel des Abends setzt sich Étoile Carouge gegen Rapperswil mit 2:1 durch.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
5
11
2
SC Kriens
SC Kriens
5
4
9
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
3
9
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
1
9
5
FC Winterthur
FC Winterthur
5
5
8
6
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
5
3
8
7
FC Aarau
FC Aarau
5
-2
7
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
5
-5
3
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
5
-7
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
SC Kriens
SC Kriens
Challenge League
Challenge League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Aarau
FC Aarau
FC Winterthur
FC Winterthur
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Kriens
        SC Kriens
        Challenge League
        Challenge League
        Étoile Carouge
        Étoile Carouge
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Wil
        FC Wil
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        FC Aarau
        FC Aarau
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC