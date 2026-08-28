Stade-Lausanne-Ouchy überrascht in der Challenge League weiter. Die Waadtländer punkten auch auf der Winterthurer Schützenwiese. Lange steuern sie sogar auf einen Sieg zu.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist lange ein Spiel zum Verzweifeln für den FC Winterthur: Der Super-League-Absteiger drückt in der zweiten Halbzeit gegen Lausanne-Ouchy auf den Ausgleich und kommt auch zu seinen Chancen. Nur: Den Zürchern fehlt es auf der heimischen Schützenwiese an der nötigen Präzision. Und wenn der Ball auf das Tor kommt, steht Ouchy-Keeper Seji im Weg.

Bis zur 93. Minute. Da findet Golliard im gegnerischen Strafraum Rohner – und nun lässt der Joker Seji mit einem überlegten Abschluss in die untere linke Torecke keine Abwehrchance. Damit gleichen die Zürcher das 1:0 der Gäste durch Sartoretti nach 10 Minuten doch noch aus. Der Mittelstürmer hat einen Elfmeter nach einem Foul von Ottiger an Bouchlarhem cool verwandelt.

Trotz des späten Frusts bleibt Lausanne-Ouchy auch nach dem schwierigen Gastspiel auf der Schützenwiese ungeschlagen – und grüsst damit weiterhin von der Tabellenspitze der Challenge League.

Aufsteiger schlägt dezimiertes Nyon

Erster Verfolger der Waadtländer ist neu etwas überraschend Aufsteiger Kriens. Die Zentralschweizer feiern mit dem 3:0 gegen Nyon, das während der gesamten zweiten Halbzeit nach einer Tätlichkeit von Stürmer Londja in Unterzahl spielen muss, im fünften Spiel den bereits dritten Saisonsieg. Grosser Mann im heimischen Kleinfeld ist Doppeltorschütze Rufener.

Mit dem Sieg lässt Kriens Yverdon und Xamax hinter sich – beide straucheln in der fünften Runde: Die Waadtländer kommen zuhause gegen Wil nicht über ein 1:1 hinaus. Die Neuenburger müssen auswärts in Aarau eine 1:2-Niederlage hinnehmen – Mulajs Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kommt nach dem Aarauer Doppelschlag durch Guindo (65.) und Beka Beka (69.) zu spät.

Im fünften Challenge-League-Spiel des Abends setzt sich Étoile Carouge gegen Rapperswil mit 2:1 durch.

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