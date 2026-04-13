Nach 30 absolvierten Spielen steht Neuchâtel Xamax auf dem fünften Tabellenrang der Challenge League. Am Wochenende gab es einen klaren 4:1-Sieg gegen Nyon, nachdem zuletzt drei Partien in Folge verloren gingen. Zu wenig für die Ambitionen der Neuenburger. Wie Xamax am Montagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gibt, wird der auslaufende Vertrag von Trainer Anthony Braizat (48) nicht verlängert.
Der Franzose übernahm das Traineramt im Januar 2025 als Nachfolger von Uli Forte (51), der damals zu Winterthur wechselte. Für Braizat war es die dritte Trainerstation in der Swiss Football League. Zuvor stand er an der Seitenlinie von Servette (2016/17) und von Stade Lausanne-Ouchy – mit den Waadtländern schaffte er 2023 den historischen erstmaligen Aufstieg in die Super League.
Nach anderthalb Saisons bei Xamax wird er die Neuenburger nun Ende Saison verlassen. Ein Nachfolger werde zu gegebener Zeit kommuniziert, schreibt der Challenge-Ligist weiter.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
30
29
68
2
FC Aarau
30
20
66
3
Yverdon Sport FC
30
23
56
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
30
6
40
5
Neuchatel Xamax FCS
30
-3
39
6
FC Rapperswil-Jona
30
-10
35
7
FC Etoile Carouge
30
-7
33
8
FC Wil
30
-14
33
9
FC Stade Nyonnais
30
-13
28
10
AC Bellinzona
30
-31
19