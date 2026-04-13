Trainerwechsel bei Neuchâtel Xamax: Der Vertrag von Anthony Braizat wird nicht verlängert. Nach anderthalb Jahren verlässt der Franzose den Klub Ende Saison. Ein Nachfolger wird später bekannt gegeben.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach 30 absolvierten Spielen steht Neuchâtel Xamax auf dem fünften Tabellenrang der Challenge League. Am Wochenende gab es einen klaren 4:1-Sieg gegen Nyon, nachdem zuletzt drei Partien in Folge verloren gingen. Zu wenig für die Ambitionen der Neuenburger. Wie Xamax am Montagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gibt, wird der auslaufende Vertrag von Trainer Anthony Braizat (48) nicht verlängert.

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Der Franzose übernahm das Traineramt im Januar 2025 als Nachfolger von Uli Forte (51), der damals zu Winterthur wechselte. Für Braizat war es die dritte Trainerstation in der Swiss Football League. Zuvor stand er an der Seitenlinie von Servette (2016/17) und von Stade Lausanne-Ouchy – mit den Waadtländern schaffte er 2023 den historischen erstmaligen Aufstieg in die Super League.

Nach anderthalb Saisons bei Xamax wird er die Neuenburger nun Ende Saison verlassen. Ein Nachfolger werde zu gegebener Zeit kommuniziert, schreibt der Challenge-Ligist weiter.

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