Star-Auflauf im Brügglifeld. Während am Samstag noch Xamax in Aarau (2:0-Sieg für Aarau) gastierte, läuft einen Tag später die millionenschwere Star-Equipe von Saudi-Klub Al-Hilal im FCA-Stadion auf.
Der Klub aus Riad weilt derzeit in Süddeutschland im Trainingslager und schaut deshalb für ein Testspiel beim kleinen FC Aarau vorbei. Namen wie Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Neuzugang Darwin Nunez und Trainer Simone Inzaghi geben sich die Ehre.
Nunez trifft beim Debüt
Und der Klub-WM-Viertelfinalist gibt sich keine Blösse. Gleich mit 6:0 schiessen sie die Aarauer ab. Neben zwei Eigentoren treffen Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno und auch der frisch gewechselte Nunez. Der Stürmer wechselte erst am Samstag für 85 Millionen Euro von Liverpool zum saudischen Rekordmeister und gibt im Brügglifeld sein Debüt für sein neues Team. Er wird zur Pause eingewechselt und erzielt in der 87. Minute das 6:0 gegen den Schweizer Klub.
Für Aarau gehts jetzt wieder zurück in den Challenge-League-Alltag. Am Mittwoch empfängt der Aufstiegskandidat Bellinzona zum Nachholspiel, ehe es am Wochenende im Schweizer Cup gegen Erstligist Wohlen geht. Dann sind Nunez, Inzaghi und Co wieder ganz weit weg.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
3
4
7
2
FC Aarau
2
4
6
3
Yverdon Sport FC
3
3
6
4
Neuchatel Xamax FCS
3
2
4
5
FC Wil
3
-1
4
6
FC Stade Nyonnais
3
-2
4
7
FC Rapperswil-Jona
3
-3
3
8
FC Stade-Lausanne-Ouchy
3
-1
2
9
FC Etoile Carouge
3
-2
1
10
AC Bellinzona
2
-4
1