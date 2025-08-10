DE
Spezielles Aarau-Testspiel
Al-Hilal-Star Darwin Nunez trifft im Brügglifeld

Im wohl speziellsten Testspiel des Schweizer Sommers geht der FC Aarau mit 0:6 gegen die Millionen-Equipe von Al-Hilal unter. Neuzugang Darwin Nunez trifft bei seinem Saudi-Debüt im Brügglifeld.
Al-Hilal ist am Sonntag im Brügglifeld beim FC Aarau zu Gast.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Star-Auflauf im Brügglifeld. Während am Samstag noch Xamax in Aarau (2:0-Sieg für Aarau) gastierte, läuft einen Tag später die millionenschwere Star-Equipe von Saudi-Klub Al-Hilal im FCA-Stadion auf.

Der Klub aus Riad weilt derzeit in Süddeutschland im Trainingslager und schaut deshalb für ein Testspiel beim kleinen FC Aarau vorbei. Namen wie Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Neuzugang Darwin Nunez und Trainer Simone Inzaghi geben sich die Ehre.

Nunez trifft beim Debüt

Und der Klub-WM-Viertelfinalist gibt sich keine Blösse. Gleich mit 6:0 schiessen sie die Aarauer ab. Neben zwei Eigentoren treffen Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno und auch der frisch gewechselte Nunez. Der Stürmer wechselte erst am Samstag für 85 Millionen Euro von Liverpool zum saudischen Rekordmeister und gibt im Brügglifeld sein Debüt für sein neues Team. Er wird zur Pause eingewechselt und erzielt in der 87. Minute das 6:0 gegen den Schweizer Klub.

Für Aarau gehts jetzt wieder zurück in den Challenge-League-Alltag. Am Mittwoch empfängt der Aufstiegskandidat Bellinzona zum Nachholspiel, ehe es am Wochenende im Schweizer Cup gegen Erstligist Wohlen geht. Dann sind Nunez, Inzaghi und Co wieder ganz weit weg.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
3
4
7
2
FC Aarau
FC Aarau
2
4
6
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
3
6
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
3
2
4
5
FC Wil
FC Wil
3
-1
4
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
3
-2
4
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-3
3
8
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
3
-1
2
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
3
-2
1
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
2
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
