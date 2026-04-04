Aarau gewinnt Spektakel in Rapperswil-Jona

Aarau gewinnt das Neun-Tore-Spektakel in Jona mit 5:4. Der FCA ist wieder punktgleich mit Leader Vaduz.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Was für ein Spektakel in Rapperswil-Jona: Der FC Aarau schliesst mit einem 5:4-Auswärtssieg punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf.

Zwar geht es für die Aarauer mit dem 1:0 in der 2. Minute durch Shkelqim Vladi gut los, auf dem Weg zum fünften Sieg in Serie müssen sie aber zweimal einen Rückstand aufholen.

Alexis Charveys und Janis Lüthi drehen die Partie bis zur 25. Minute zugunsten der Hausherren. Auch auf den zweiten Vladi-Treffer (33.) haben die St. Galler eine schnelle Antwort parat: Auch Lüthi schnürt den Doppelpack und bringt Rapperswil-Jona postwendend wieder in Führung (36.). Dank Topskorer Valon Fazliu gehts dennoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 3:3 in die Pause.

Dritter Doppelpack bringt den Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel lassen weitere Tore nicht lange auf sich warten – und wieder sieht das Spiel einen Doppeltorschützen. Elias Filet bringt Aarau mit seinen Treffern in der 52. und 73. Minute entscheidend zwei Längen in Front. Denn darauf hat das Heimteam keine Antwort mehr. Der Anschlusstreffer zum 4:5 durch Basel-Leihgabe Cobel Sow kommt zu spät.

Nach dem 3:1-Sieg von Vaduz bei Xamax am Karfreitag trennt den FCA nun wieder nur die Tordifferenz vom Leaderthron der Challenge League. Das Aufstiegsrennen bleibt acht Runden vor Schluss – bei noch einem ausstehenden Direktduell – extrem spannend.