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FC Rapperswil-Jona
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4:5
FC Aarau
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FC Rapperswil-Jona
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Beendet
4:5
FC Aarau
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Charveys 10'
Luthi 25', 36'
Sow Garcia 89'
Vladi 2', 33'
Fazliu 45'+2
Filet 52', 72'
04.04.2026, 19:45 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+4)

Spielende (4:5)

04.04.2026, 19:44 Uhr
Tor
Tor

89. Minute

Tor, Linksschuss, 4:5 durch C. Garcia (FCRJ)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung V. Fazliu (Aarau)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung O. Jäckle (Aarau)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung E. Filet (Aarau)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung H. Koide (Aarau)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Einwechslung André Ribeiro (FCRJ)

04.04.2026, 19:38 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

83. Minute

Auswechslung F. Kamberi (FCRJ)

04.04.2026, 19:36 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

81. Minute

Gelbe Karte L. Frokaj (Aarau)

04.04.2026, 19:35 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

80. Minute

Gelbe Karte B. Dabanlı (FCRJ)

Fünfter Sieg in Folge
Aarau gewinnt Spektakel in Rapperswil-Jona

Aarau gewinnt das Neun-Tore-Spektakel in Jona mit 5:4. Der FCA ist wieder punktgleich mit Leader Vaduz.
Publiziert: 04.04.2026 um 21:18 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 21:39 Uhr
1/4
Aarau feiert einen 5:4-Auswärtssieg bei Rapperswil-Jona.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Was für ein Spektakel in Rapperswil-Jona: Der FC Aarau schliesst mit einem 5:4-Auswärtssieg punktemässig wieder zu Leader Vaduz auf. 

Zwar geht es für die Aarauer mit dem 1:0 in der 2. Minute durch Shkelqim Vladi gut los, auf dem Weg zum fünften Sieg in Serie müssen sie aber zweimal einen Rückstand aufholen. 

Alexis Charveys und Janis Lüthi drehen die Partie bis zur 25. Minute zugunsten der Hausherren. Auch auf den zweiten Vladi-Treffer (33.) haben die St. Galler eine schnelle Antwort parat: Auch Lüthi schnürt den Doppelpack und bringt Rapperswil-Jona postwendend wieder in Führung (36.). Dank Topskorer Valon Fazliu gehts dennoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 3:3 in die Pause. 

Dritter Doppelpack bringt den Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel lassen weitere Tore nicht lange auf sich warten – und wieder sieht das Spiel einen Doppeltorschützen. Elias Filet bringt Aarau mit seinen Treffern in der 52. und 73. Minute entscheidend zwei Längen in Front. Denn darauf hat das Heimteam keine Antwort mehr. Der Anschlusstreffer zum 4:5 durch Basel-Leihgabe Cobel Sow kommt zu spät.

Nach dem 3:1-Sieg von Vaduz bei Xamax am Karfreitag trennt den FCA nun wieder nur die Tordifferenz vom Leaderthron der Challenge League. Das Aufstiegsrennen bleibt acht Runden vor Schluss – bei noch einem ausstehenden Direktduell – extrem spannend. 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
28
29
65
2
FC Aarau
FC Aarau
28
22
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
28
19
50
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
28
7
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
28
-3
36
6
FC Wil
FC Wil
28
-15
30
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
28
-9
29
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
28
-13
29
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
28
-7
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
28
-30
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
28
29
65
2
FC Aarau
FC Aarau
28
22
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
28
19
50
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
28
7
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
28
-3
36
6
FC Wil
FC Wil
28
-15
30
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
28
-9
29
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
28
-13
29
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
28
-7
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
28
-30
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jonathan
Jaussi
Schweiz
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 18:00 Uhr
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