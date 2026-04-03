Winti-Leihgabe setzt Aarau mit Tor-Premiere unter Druck

Challenge-League-Leader Vaduz erfüllt auswärts gegen Xamax die Pflicht und gewinnt dank eines Doppelpacks von Brian Beyer mit 3:1. Kann Aarau am Samstag in Rapperswil-Jona nachziehen?

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Mehr als zwei Monate hat sich Brian Beyer auf diesen Moment gedulden müssen. Der von Winterthur an Vaduz ausgeliehene Stürmer erzielt seine ersten zwei Tore für seinen neuen Verein – und avanciert damit zum Matchwinner beim Gastspiel der Liechtensteiner in Neuenburg gegen Xamax.

Beyer zeigt Vaduz, wie es gegen Xamax auch ohne das totale Drama gehen kann. Die Mannschaft von Marc Schneider hat zwar auch die vergangenen zwei Partien gegen die Westschweizer für sich entscheiden können, allerdings fiel sowohl am 5. Dezember 2025 als auch am 22. Februar 2026 der 1:0-Siegtreffer für den Aufstiegsaspiranten jeweils erst in der 95. Minute.

Akinola kommt für Beyer – und trifft zum 3:1

Beim am Freitagabend im Stade de la Maladière eingefahrenen 3:1-Erfolg trifft Beyer in der 38. Minute zum 1:0 und in der 60. Minute zum 2:0. Koro Kone verkürzt in der Schlussphase für Xamax (80.), ehe dann der für Beyer eingewechselte Ayo Akinola für das Endergebnis zuständig ist (89.). In der ersten Halbzeit bewahrt FCV-Akteur Dominik Schwizer sein Team vor einem Rückstand, indem er auf der Linie per Kopf nach dem Abschluss von Xamax' Shkelqim Demhasaj rettet (26.).

Durch den 20. Saisonsieg im 28. Challenge-League-Spiel baut Vaduz den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Aarau vorübergehend auf drei Punkte aus. Der FCA versucht am Samstagabend in Rapperswil-Jona nachzuziehen. Zum letzten Direktduell der beiden Aufstiegsaspiranten kommt es dann am 11. Mai in der zweitletzten Runde in Liechtenstein.

Die torreichste Partie des Abends liefern sich Yverdon und Bellinzona. Der Tabellendritte aus dem Kanton Waadt gewinnt zu Hause mit 5:2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus dem Tessin. Elias Pasche steuert zum Kantersieg zwei Goals bei. Wil feiert bei Stade-Lausanne-Ouchy einen 2:0-Auswärtserfolg. Der Match zwischen Étoile Carouge und Stade Nyonnais im Stade de la Fontenette endet torlos.

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