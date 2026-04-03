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Neuchatel Xamax FCS
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1:3
FC Vaduz
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Neuchatel Xamax FCS
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Beendet
1:3
FC Vaduz
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Koné 80'
Beyer 38', 60'
Akinola 89'
Akinola vollendet Blitz-Konter zum Sieg
3:26
Aarau muss nachziehen:Akinola vollendet Blitz-Konter zum Sieg
03.04.2026, 22:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+3)

Spielende (1:3)

03.04.2026, 22:00 Uhr

90. Minute (+1)

Nachspielzeit

03.04.2026, 21:59 Uhr
Tor
Tor

89. Minute

Tor, Rechtsschuss, 1:3 durch A. Akinola (Vaduz)

03.04.2026, 21:56 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung S. Seiler (Vaduz)

03.04.2026, 21:56 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung G. De Donno (Vaduz)

03.04.2026, 21:56 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Auswechslung M. Cocic (Vaduz)

03.04.2026, 21:56 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung A. Campos (Vaduz)

03.04.2026, 21:50 Uhr
Tor
Tor

80. Minute

Tor, Linksschuss, 1:2 durch K. Koné (Xamax)

03.04.2026, 21:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

80. Minute

Auswechslung E. Abedini (Xamax)

03.04.2026, 21:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

80. Minute

Einwechslung E. Zahaj (Xamax)

Vaduz schlägt Xamax
Winti-Leihgabe setzt Aarau mit Tor-Premiere unter Druck

Challenge-League-Leader Vaduz erfüllt auswärts gegen Xamax die Pflicht und gewinnt dank eines Doppelpacks von Brian Beyer mit 3:1. Kann Aarau am Samstag in Rapperswil-Jona nachziehen?
Publiziert: 03.04.2026 um 22:18 Uhr
|
Aktualisiert: 03.04.2026 um 22:27 Uhr
Brian Beyer schiesst Vaduz auswärts gegen Xamax mit seinem Doppelpack zum 3:1-Sieg. (Archiv)
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Mehr als zwei Monate hat sich Brian Beyer auf diesen Moment gedulden müssen. Der von Winterthur an Vaduz ausgeliehene Stürmer erzielt seine ersten zwei Tore für seinen neuen Verein – und avanciert damit zum Matchwinner beim Gastspiel der Liechtensteiner in Neuenburg gegen Xamax.

Beyer zeigt Vaduz, wie es gegen Xamax auch ohne das totale Drama gehen kann. Die Mannschaft von Marc Schneider hat zwar auch die vergangenen zwei Partien gegen die Westschweizer für sich entscheiden können, allerdings fiel sowohl am 5. Dezember 2025 als auch am 22. Februar 2026 der 1:0-Siegtreffer für den Aufstiegsaspiranten jeweils erst in der 95. Minute.

Akinola kommt für Beyer – und trifft zum 3:1

Beim am Freitagabend im Stade de la Maladière eingefahrenen 3:1-Erfolg trifft Beyer in der 38. Minute zum 1:0 und in der 60. Minute zum 2:0. Koro Kone verkürzt in der Schlussphase für Xamax (80.), ehe dann der für Beyer eingewechselte Ayo Akinola für das Endergebnis zuständig ist (89.). In der ersten Halbzeit bewahrt FCV-Akteur Dominik Schwizer sein Team vor einem Rückstand, indem er auf der Linie per Kopf nach dem Abschluss von Xamax' Shkelqim Demhasaj rettet (26.).

Durch den 20. Saisonsieg im 28. Challenge-League-Spiel baut Vaduz den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Aarau vorübergehend auf drei Punkte aus. Der FCA versucht am Samstagabend in Rapperswil-Jona nachzuziehen. Zum letzten Direktduell der beiden Aufstiegsaspiranten kommt es dann am 11. Mai in der zweitletzten Runde in Liechtenstein.

Die torreichste Partie des Abends liefern sich Yverdon und Bellinzona. Der Tabellendritte aus dem Kanton Waadt gewinnt zu Hause mit 5:2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus dem Tessin. Elias Pasche steuert zum Kantersieg zwei Goals bei. Wil feiert bei Stade-Lausanne-Ouchy einen 2:0-Auswärtserfolg. Der Match zwischen Étoile Carouge und Stade Nyonnais im Stade de la Fontenette endet torlos.

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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
28
29
65
2
FC Aarau
FC Aarau
28
22
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
28
19
50
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
28
7
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
28
-3
36
6
FC Wil
FC Wil
28
-15
30
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
28
-9
29
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
28
-13
29
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
28
-7
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
28
-30
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Akinola vollendet Blitz-Konter zum Sieg
3:26
Aarau muss nachziehen:Akinola vollendet Blitz-Konter zum Sieg
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
28
29
65
2
FC Aarau
FC Aarau
28
22
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
28
19
50
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
28
7
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
28
-3
36
6
FC Wil
FC Wil
28
-15
30
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
28
-9
29
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
28
-13
29
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
28
-7
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
28
-30
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Zrinko
Prskalo
Schweiz
Anstoss
Freitag
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