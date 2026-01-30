DE
Ärger im Abstiegskampf der Challenge League
Xamax tritt mit den U19-Junioren statt den Profis an

Neuchâtel Xamax sorgt für Wirbel in der Challenge League. Am Freitagabend tritt nicht etwa das Profi-Team auswärts gegen Bellinzona an, sondern die U19-Auswahl. Die 1. Mannschaft soll für den Cup-Viertelfinal gegen Yverdon geschont werden. Das passt nicht jedem.
Publiziert: 17:30 Uhr
1/5
Am Dienstag kommt es im Cup zum Duell Xamax vs. Yverdon – deshalb wollen die Neuenburger am Freitag nicht mit den Profis ins Tessin reisen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

  • Neuenburg Xamax tritt am Freitag mit U19-Team gegen Bellinzona an
  • Entscheidung sorgt bei Konkurrent Etoile Carouge für Kritik wegen Fairness
  • Carouge hat vier Punkte Vorsprung auf Bellinzona in der Tabelle
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Eine Aktion für Neuchâtel Xamax löst in der Challenge League hitzige Diskussionen aus. Der Klub will die Auswärtspartie am Freitagabend mit der U19 bestreiten – und könnte damit den Wettbewerb im Abstiegskampf verzerren. Grund: Am Dienstag steht im Cup-Viertelfinal ein heisses Heimspiel gegen Derby-Rivale Yverdon an.

Dennoch stösst die Entscheidung der Neuenburger auf viel Unverständnis, allen voran bei Etoile Carouge. «Wir sind sehr überrascht von dieser Entscheidung, die einen katastrophalen Präzedenzfall für die sportliche Fairness darstellt», wird der verärgerte Carouge-Präsident Olivier Doglia vom Portal Proxifoot zitiert. Die Genfer liegen in der Tabelle nur vier Punkte vor Schlusslicht Bellinzona und haben logischerweise keine Freude, dass der Tabellenfünfte mit Junioren statt Profis ins Tessin reist.

Doglia nimmt deshalb die Swiss Football League (SFL) in die Pflicht: «Entweder schützt sie die Integrität ihres Wettbewerbs, wie es in anderen europäischen Ligen üblich ist, oder sie akzeptiert, dass die grundlegendste sportliche Fairness mit Füssen getreten wird.»

Xamax steht zur Entscheidung

Trotz Kritik bestärkt Xamax-Präsident Jean-François Collet die Schonungsmassnahme gegenüber Arcinfo: «Ich habe diese Entscheidung getroffen und stehe dazu.» Auch Trainer Anthony Braizat stützt die Massnahme: «Die neunstündige Reise ins Tessin ist körperlich belastend und birgt Verletzungsrisiken – auch wegen der Umstellung von Kunst- zu Naturrasen.»

In Statuten von Fifa und Uefa ist einzig definiert, dass Teams zwischen zwei Spielen mindestens 72 Stunden Erholung erhalten müssen. Zwischen Meisterschafts- und Cupspiel wären bei Xamax 96 Stunden dazwischen gelegen.

Doch selbst eine Teilrotation – wo nur die Schlüsselspieler auf die Reise ins Tessin verzichtet hätten, stellte für Präsident Collet keine Option dar: «Ich wollte keinen Unterschied zwischen Stammspielern und Ersatzspielern machen. Wir wollen eine geeinte Mannschaft. Und wir wollen ein starkes Signal senden, dass das Spiel gegen Yverdon kein Spiel wie jedes andere ist.»

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
19
27
48
2
FC Aarau
FC Aarau
19
14
45
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
19
12
36
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
19
8
29
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
19
0
25
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
19
-7
22
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
19
-6
19
8
FC Wil
FC Wil
19
-14
19
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
19
-11
14
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
19
-23
10
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Challenge League
Challenge League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Bellinzona
Bellinzona
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
