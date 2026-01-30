Die Swiss Football League SFL hat im vergangenen Sommer ein klares Ziel ausgegeben: Die auf Platz 17 zurückgefallene Schweiz soll so schnell wie möglich zurück in die Top 15 des Uefa-Rankings. Es sollte der Umstand genutzt werden, dass zum vorerst letzten Mal fünf Schweizer Teams europäisch vertreten sind. Doch nach den Niederlagen von Basel und YB am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.
Zwar hat die Schweiz im Ranking einen Platz gutgemacht und liegt nur knapp einen Punkt hinter Rang 15. Doch der Blick nach vorne relativiert die Hoffnung: Das direkt vor der Schweiz klassierte Zypern hat mit AEK Larnaka und Omonia Nikosia noch zwei Teams im Wettbewerb, während für die Schweiz einzig Lausanne in der Conference League verblieben ist.
Zypern hat die Nase vorn
Sowieso sind die Waadtländer das einzige Schweizer Team, das in dieser Europacup-Saison überzeugt: Mit 14,5 der bislang 30 Schweizer Punkte in dieser Saison stammt fast die Hälfte der Ausbeute von den Waadtländern. YB steuert 8 Punkte bei, Basel 4,5, Lugano und Servette – beide in der Qualifikation gescheitert – je 1,5. Der Vergleich fällt deutlich aus: Zypern sammelte mit vier Teams bislang über 47 Punkte und weist einen fast doppelt so hohen Schnitt auf.
Von hinten droht der Schweiz immerhin kaum Gefahr. Österreich, Schweden und Israel haben keine Teams mehr im Europacup. Schottland hofft noch auf Celtic Glasgow, das in der Europa League, im Gegensatz zu YB und Basel, den Sprung in die Top 24 geschafft hat.
Das sind die Konsequenzen
Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Und alle müssten in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten – eine Teilnahme an einer Ligaphase wäre nicht mehr garantiert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1