Nach Out von Basel und YB
Schweizer Europacup-Ziel rückt in die Ferne

Nach dem Europacup-Aus von YB und Basel ruht die Hoffnung der Schweiz im UEFA-Ranking auf Lausanne, das in den Playoffs der Conference League steht. Die erhoffte Rückkehr in die Top 15 ist aber wenig realistisch.
Publiziert: 09:26 Uhr
Basel und YB verpassen die K.o.-Phase der Europa League.
Die Swiss Football League SFL hat im vergangenen Sommer ein klares Ziel ausgegeben: Die auf Platz 17 zurückgefallene Schweiz soll so schnell wie möglich zurück in die Top 15 des Uefa-Rankings. Es sollte der Umstand genutzt werden, dass zum vorerst letzten Mal fünf Schweizer Teams europäisch vertreten sind. Doch nach den Niederlagen von Basel und YB am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.

Zwar hat die Schweiz im Ranking einen Platz gutgemacht und liegt nur knapp einen Punkt hinter Rang 15. Doch der Blick nach vorne relativiert die Hoffnung: Das direkt vor der Schweiz klassierte Zypern hat mit AEK Larnaka und Omonia Nikosia noch zwei Teams im Wettbewerb, während für die Schweiz einzig Lausanne in der Conference League verblieben ist.

Zypern hat die Nase vorn

Sowieso sind die Waadtländer das einzige Schweizer Team, das in dieser Europacup-Saison überzeugt: Mit 14,5 der bislang 30 Schweizer Punkte in dieser Saison stammt fast die Hälfte der Ausbeute von den Waadtländern. YB steuert 8 Punkte bei, Basel 4,5, Lugano und Servette – beide in der Qualifikation gescheitert – je 1,5. Der Vergleich fällt deutlich aus: Zypern sammelte mit vier Teams bislang über 47 Punkte und weist einen fast doppelt so hohen Schnitt auf.

Von hinten droht der Schweiz immerhin kaum Gefahr. Österreich, Schweden und Israel haben keine Teams mehr im Europacup. Schottland hofft noch auf Celtic Glasgow, das in der Europa League, im Gegensatz zu YB und Basel, den Sprung in die Top 24 geschafft hat.

Das sind die Konsequenzen

Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Und alle müssten in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten – eine Teilnahme an einer Ligaphase wäre nicht mehr garantiert.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
