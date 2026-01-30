Nach dem Europacup-Aus von YB und Basel ruht die Hoffnung der Schweiz im UEFA-Ranking auf Lausanne, das in den Playoffs der Conference League steht. Die erhoffte Rückkehr in die Top 15 ist aber wenig realistisch.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Swiss Football League SFL hat im vergangenen Sommer ein klares Ziel ausgegeben: Die auf Platz 17 zurückgefallene Schweiz soll so schnell wie möglich zurück in die Top 15 des Uefa-Rankings. Es sollte der Umstand genutzt werden, dass zum vorerst letzten Mal fünf Schweizer Teams europäisch vertreten sind. Doch nach den Niederlagen von Basel und YB am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.

Zwar hat die Schweiz im Ranking einen Platz gutgemacht und liegt nur knapp einen Punkt hinter Rang 15. Doch der Blick nach vorne relativiert die Hoffnung: Das direkt vor der Schweiz klassierte Zypern hat mit AEK Larnaka und Omonia Nikosia noch zwei Teams im Wettbewerb, während für die Schweiz einzig Lausanne in der Conference League verblieben ist.

Zypern hat die Nase vorn

Sowieso sind die Waadtländer das einzige Schweizer Team, das in dieser Europacup-Saison überzeugt: Mit 14,5 der bislang 30 Schweizer Punkte in dieser Saison stammt fast die Hälfte der Ausbeute von den Waadtländern. YB steuert 8 Punkte bei, Basel 4,5, Lugano und Servette – beide in der Qualifikation gescheitert – je 1,5. Der Vergleich fällt deutlich aus: Zypern sammelte mit vier Teams bislang über 47 Punkte und weist einen fast doppelt so hohen Schnitt auf.

Von hinten droht der Schweiz immerhin kaum Gefahr. Österreich, Schweden und Israel haben keine Teams mehr im Europacup. Schottland hofft noch auf Celtic Glasgow, das in der Europa League, im Gegensatz zu YB und Basel, den Sprung in die Top 24 geschafft hat.

Das sind die Konsequenzen

Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Und alle müssten in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten – eine Teilnahme an einer Ligaphase wäre nicht mehr garantiert.