FCB-Noten gegen Pilsen
Bei Lichtsteiner-Debüt fällt gesamte Basler Offensive durch

Der FCB verliert das erste Spiel unter Stephan Lichtsteiner gegen Viktoria Pilsen mit 0:1. Wer hat dabei wie abgeschnitten? Hier gehts zu den Noten.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Marwin Hitz – Note 3

Kann mit dem Fuss nicht überzeugen und sieht auch beim Gegentor nicht wirklich gut aus. Muss zu allem Übel auch noch zur Pause verletzt raus.

Kevin Rüegg – Note 3

Steckt weiter ganz tief in einer Formbaisse. Gewinnt kaum einen Zweikampf.

Flavius Daniliuc – Note 4

Gute Passquote. Strahlt aber nicht mehr die gleiche Ruhe aus wie noch in der Hinrunde.

Jonas Adjetey – Note 4

Fehleranfällige Startphase, steigert sich danach etwas. Dass der Verteidiger (null Karriere-Tore) der gefährlichste Basler ist, spricht für sich.

Dominik Schmid – Note 4

Gegen vorne ein ganz blasser Auftritt der Linksverteidigers. Defensiv solid.

Koba Koindredi – Note 4

Hatte sicher schon schlechter Spiele. Ist aber weiterhin keiner, der das Ruder alleine rumreisst.

Dion Kacuri – Note 4

Zweikampfstark und sehr engagiert. Sieht aber kaum einen Ball.

Philip Otele – Note 3

Lässt nach einem Konter die beste Ausgleichschance liegen. Sonst sehr blass. Ob bei solchen Leistungen wirklich ein Premier-League-Klub zuschlägt?

Xherdan Shaqiri – Note 3

Nach seinem Gala-Auftritt im Klassiker fällt er nur durch ein paar sehenswerte Seitenwechsel auf. Gerade in der ersten Halbzeit mit erstaunlich vielen Fehlern.

Bénie Traoré – Note 2

Rückt in die Startelf, bewirbt sich aber wieder für die Ersatzbank. Geht nach einem von neun gewonnen Zweikämpfen nach einer Stunde wieder vom Platz.

Albian Ajeti – Note 2

Bekommt nicht viele Bälle. Und die wenigen, die doch den Weg zum unglücklichen Mittelstürmer finden, sind meisten gleich wieder weg.

Mirko Salvi – Note 4

Kommt für den verletzten Hitz. Hat kaum etwas zu tun.

Léo Leroy – Note 3

Auch der Franzose hinkt der Form der Meistersaison hinterher.

Jeremy Agbonifo – Note 3

Ersetzt nach einer Stunde Traoré. Viel besser wird das Basler Spiel dadurch nicht.

Moussa Cissé – ohne Note

Kommt in der 64. für Schmid. Zu kurz für eine Bewertung.

Ibrahim Salah – ohne Note

Kommt in der 79. für Otele. Zu kurz für eine Bewertung.

