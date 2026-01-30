Marwin Hitz – Note 3
Kann mit dem Fuss nicht überzeugen und sieht auch beim Gegentor nicht wirklich gut aus. Muss zu allem Übel auch noch zur Pause verletzt raus.
Kevin Rüegg – Note 3
Steckt weiter ganz tief in einer Formbaisse. Gewinnt kaum einen Zweikampf.
Flavius Daniliuc – Note 4
Gute Passquote. Strahlt aber nicht mehr die gleiche Ruhe aus wie noch in der Hinrunde.
Jonas Adjetey – Note 4
Fehleranfällige Startphase, steigert sich danach etwas. Dass der Verteidiger (null Karriere-Tore) der gefährlichste Basler ist, spricht für sich.
Dominik Schmid – Note 4
Gegen vorne ein ganz blasser Auftritt der Linksverteidigers. Defensiv solid.
Koba Koindredi – Note 4
Hatte sicher schon schlechter Spiele. Ist aber weiterhin keiner, der das Ruder alleine rumreisst.
Dion Kacuri – Note 4
Zweikampfstark und sehr engagiert. Sieht aber kaum einen Ball.
Philip Otele – Note 3
Lässt nach einem Konter die beste Ausgleichschance liegen. Sonst sehr blass. Ob bei solchen Leistungen wirklich ein Premier-League-Klub zuschlägt?
Xherdan Shaqiri – Note 3
Nach seinem Gala-Auftritt im Klassiker fällt er nur durch ein paar sehenswerte Seitenwechsel auf. Gerade in der ersten Halbzeit mit erstaunlich vielen Fehlern.
Bénie Traoré – Note 2
Rückt in die Startelf, bewirbt sich aber wieder für die Ersatzbank. Geht nach einem von neun gewonnen Zweikämpfen nach einer Stunde wieder vom Platz.
Albian Ajeti – Note 2
Bekommt nicht viele Bälle. Und die wenigen, die doch den Weg zum unglücklichen Mittelstürmer finden, sind meisten gleich wieder weg.
Mirko Salvi – Note 4
Kommt für den verletzten Hitz. Hat kaum etwas zu tun.
Léo Leroy – Note 3
Auch der Franzose hinkt der Form der Meistersaison hinterher.
Jeremy Agbonifo – Note 3
Ersetzt nach einer Stunde Traoré. Viel besser wird das Basler Spiel dadurch nicht.
Moussa Cissé – ohne Note
Kommt in der 64. für Schmid. Zu kurz für eine Bewertung.
Ibrahim Salah – ohne Note
Kommt in der 79. für Otele. Zu kurz für eine Bewertung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompie
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Freiburg
8
6
17
8
AS Rom
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologna FC
8
7
15
11
VfB Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros Budapest
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
FC Viktoria Pilsen
8
5
14
15
FK Crvena Zvezda Belgrade
8
1
14
16
RC Celta de Vigo
8
4
13
17
PAOK Thessaloniki
8
3
12
18
OSC Lille
8
3
12
19
Fenerbahce Istanbul
8
3
12
20
Panathinaikos Athen
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets 1945 Razgrad
8
-3
10
23
GNK Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
BSC Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Basel
8
-4
6
31
FC Salzburg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nizza
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv FC
8
-20
1